Mountain Province объявила изменения в составе совета директоров

Mountain Province Diamonds Inc. объявила о включении Кена Робертсона (Ken Robertson) в совет директоров компании.
После своего решения не добиваться переизбрания в совет директоров с поста директора компании ушел в отставку Уильям Лэмб (William Lamb). Решение вступает в силу с 7 июня.
Кен Робертсон - сертифицированный профессиональный бухгалтер и финансовый директор с большим финансовым опытом работы в горнодобывающей промышленности.
Mountain Province ожидает, что, обладая более чем 40-летним обширным опытом работы, Робертсон станет бесценным дополнением к составу правления компании.
Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished