Российский Дальний Восток представляет интерес для индийских алмазогранильных компаний - СМИ

Сегодня

Индийские компании рассматривают российский Дальний Восток в качестве центра для создания алмазогранильных предприятий, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) Леонида Петухова.По его словам, создание новых проектов будет зависеть от алмазного рынка, который сильно пострадал от кризиса, связанного с пандемией Covid-19."Это направление сотрудничества мы будем поддерживать и развивать. Уверен, что новые проекты появятся, как только стабилизируется ситуация", - привело агентство заявление Петухова.Он добавил, что Дальний Восток является привлекательным направлением для индийских специалистов.На сегодняшний день во Владивостоке существует два индийских ограночных предприятия - ООО "КГК ДВ», дочернее предприятие индийской алмазной компании КGK Group, и ООО "М.Суреш Владивосток», входящее в группу M.Suresh.В сообщении говорится, что Laxmi Diamonds, Ankit Gems, Asian Star Ltd и другие фирмы также рассматривают возможность открытия своих фабрик на Дальнем Востоке.В регионе создано две зоны, работающие в преференциальном режиме, - территория опережающего развития (ТОР) и Свободный порт Владивосток (СПВ). Они были созданы по поручению президента РФ Владимира Путина для привлечения инвестиций и развития экономики.Свободный порт Владивосток — территория с особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования.ТОР - экономическая зона со льготными налоговыми условиями, упрощёнными административными процедурами и другими привилегиями.В 2018 году экспорт алмазов из Дальнего Востока составил 35,2 млн каратов на $2,88 млрд.