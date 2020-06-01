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05 мая 2020

Российский Дальний Восток представляет интерес для индийских алмазогранильных компаний - СМИ

Сегодня
Новости

Индийские компании рассматривают российский Дальний Восток в качестве центра для создания алмазогранильных предприятий, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) Леонида Петухова.
По его словам, создание новых проектов будет зависеть от алмазного рынка, который сильно пострадал от кризиса, связанного с пандемией Covid-19.
"Это направление сотрудничества мы будем поддерживать и развивать. Уверен, что новые проекты появятся, как только стабилизируется ситуация", - привело агентство заявление Петухова.
Он добавил, что Дальний Восток является привлекательным направлением для индийских специалистов. 
На сегодняшний день во Владивостоке существует два индийских ограночных предприятия - ООО "КГК ДВ», дочернее предприятие индийской алмазной компании КGK Group, и ООО "М.Суреш Владивосток», входящее в группу M.Suresh. 
В сообщении говорится, что Laxmi Diamonds, Ankit Gems, Asian Star Ltd и другие фирмы также рассматривают возможность открытия своих фабрик на Дальнем Востоке. 
В регионе создано две зоны, работающие в преференциальном режиме, - территория опережающего развития (ТОР) и Свободный порт Владивосток (СПВ). Они были созданы по поручению президента РФ Владимира Путина для привлечения инвестиций и развития экономики. 
Свободный порт Владивосток — территория с особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования.
ТОР - экономическая зона со льготными налоговыми условиями, упрощёнными административными процедурами и другими привилегиями. 
В 2018 году экспорт алмазов из Дальнего Востока составил 35,2 млн каратов на $2,88 млрд.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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