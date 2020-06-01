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05 мая 2020

Питер Меус может начать консультировать Анголу по вопросам реформы в алмазной отрасли - СМИ

Сегодня
Новости

Отраслевой бельгийский консультант Питер Меус (Peter Meeus), которому принадлежит PME Consulting, ведет переговоры с правительством Анголы, чтобы помочь этой южноафриканской стране реформировать ее сектор добычи алмазов, сообщают средства массовой информации.
По сообщению Africa Intelligence, власти Анголы надеются, что Меус «отрегулирует» политику в отношении алмазов, поскольку страна продолжает «широкомасштабную» реформу горнодобывающей промышленности, в которой алмазы играют основную роль.
Ангольский лидер Жоау Лоуренсу, сменивший на посту бывшего правителя Жозе Эдуарда душ Сантуша, приказал государственным алмазным компаниям Endiama и Sodiam пересмотреть свою политику в интересах страны и частных компаний.
В 2018 году он сказал, что Ангола не смогла извлечь должную выгоду из своих алмазных ресурсов в результате политики, которая сдерживала рост, и он хочет, чтобы это изменилось.
Правительство Анголы ввело новую политику торговли алмазами в 2018 году, которая отменила продажи сырья привилегированным клиентам и внедрила новые способы продажи алмазов, такие как системы продажи по контрактам (сайтам), тендерам и спотовым контрактам.
В настоящее время Endiama занимается разведкой и добычей алмазов, а Sodiam занимается продажей алмазного сырья. 

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Рудник Луаше (Luaxe)                                                                                                                                 Фото: Endiama


Меус начал свою карьеру в алмазной промышленности в 1990 году в качестве брокера по продаже алмазов в Bonas Couzijn NV и перешел на должность директора Beurs voor Diamanthandel в 1992 году.
Он также занимал должность управляющего директора HRD с 1999 по 2005 год.
С 2006 года он работал специальным советником по алмазам в Дубайском центре биржевых товаров (Dubai Multi-Commodities Centre, DMCC), а также был председателем Дубайской алмазной биржи (Dubai Diamond Exchange).
С 2018 года он является независимым консультантом в алмазной отрасли, специализируясь на Азии, Ближнем Востоке и Африке.
Через свою компанию Meeus разработал бизнес-план, позволивший HRD развить свой бизнес.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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