Lucapa привлекла $5,25 млн для поиска первичных источников кимберлита Луло

Компания намерена использовать средства, полученные от выпуска дополнительных акций, для продолжения поиска первичных кимберлитовых источников дорогостоящих аллювиальных алмазов на проекте Луло (Lulo) в Анголе.
Средства также будут использованы для сохранения активов компании, работа которых была приостановлена в результате пандемии COVID-19, для общих целей оборотного капитала и для покрытия издержек и расходов, связанных с выпуском прав.
«В такие беспрецедентные времена мы были очень рады и благодарны, увидев столь сильную поддержку наших планов и стратегий в алмазном секторе, в результате чего была привлечена максимальная сумма в размере $5,25 млн, - сказал управляющий директор компании Стивен Везеролл (Stephen Wetherall). - Мы получили поддержку со стороны наших постоянных акционеров для получения необходимой суммы».
Программа разведки кимберлитового пласта Луло в этом месяце должна была перейти на новый этап, в ходе которого были произведены отбор и обработка первых проб кимберлитовой массы для испытания на алмазы.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished