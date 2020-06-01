Lucapa привлекла $5,25 млн для поиска первичных источников кимберлита Луло

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Фото: Lucapa Diamond













Lucapa Diamond привлекла $5,25 в рамках выпуска непередаваемых сертификатов на пропорциональную покупку акций. Выпуск был закрыт 29 мая.Компания намерена использовать средства, полученные от выпуска дополнительных акций, для продолжения поиска первичных кимберлитовых источников дорогостоящих аллювиальных алмазов на проекте Луло (Lulo) в Анголе.Средства также будут использованы для сохранения активов компании, работа которых была приостановлена в результате пандемии COVID-19, для общих целей оборотного капитала и для покрытия издержек и расходов, связанных с выпуском прав.«В такие беспрецедентные времена мы были очень рады и благодарны, увидев столь сильную поддержку наших планов и стратегий в алмазном секторе, в результате чего была привлечена максимальная сумма в размере $5,25 млн, - сказал управляющий директор компании Стивен Везеролл (Stephen Wetherall). - Мы получили поддержку со стороны наших постоянных акционеров для получения необходимой суммы».Программа разведки кимберлитового пласта Луло в этом месяце должна была перейти на новый этап, в ходе которого были произведены отбор и обработка первых проб кимберлитовой массы для испытания на алмазы.