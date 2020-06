Covid-19 не сможет сдержать Совет по природным алмазам в деле продвижения природных камней

Сегодня

Фото: NDC









Совет по природным алмазам (Natural Diamond Council, NDC), глобальный альянс крупнейших алмазодобывающих компаний, продолжит продавать природные алмазы, несмотря на то что пандемия Covid-19 продолжает угрожать продажам, заявил чиновник.Алмазная индустрия ощущает давление, вызванное новым коронавирусом, так, как это было в последний раз во время глобального экономического кризиса 2008 года.«Мы представляем связи между людьми, и мы должны быть уверены в том, что люди будут воспринимать данную ситуацию как кризис, и мы будем стараться искать способы выразить желание любви в отношениях, дружбе и так далее, - сказал исполнительный директор совета Дэвид Келли (David Kellie) в своем заявлении во время вебинара «Выйти из кризиса с помощью маркетинга» (marketing our way out of crisis), организованном Rapaport. - Мы должны представлять это таким образом, который учитывает индивидуальные экономические проблемы людей, но я не предсказатель, чтобы знать, как быстро мы выйдем из этого кризиса».Недавно он заявил, что, хотя нынешний экономический климат создает беспрецедентные проблемы для индустрии товаров роскоши, сектор природных алмазов станет крепче, чем когда-либо прежде, по мере улучшения климата.По словам Келли, потребители будут больше уважать все природное и искать по-настоящему устойчивые бренды с прозрачной миссией.Он сказал на вебинаре, что сектору нужно будет сосредоточиться на возможностях, представляемых индустрии.Келли также призвал к необходимости ориентироваться на рынок ювелирных изделий с бриллиантами среднего уровня.«Мы считаем, что у этого сектора есть самый большой потенциал для роста и поддержки нашей отрасли», - сказал он.NDC представляют АЛРОСА, De Beers, Dominion Diamonds, Lucara Diamond, Petra Diamonds, Murowa Diamonds и Rio Tinto.На эти компании приходится около 75% мировой добычи алмазов.Данные, опубликованные компанией Trucost ESG Analysis, входящей в состав S & P Global, свидетельствуют о том, что члены NDC генерируют более 16 миллиардов долларов США от своей деятельности по добыче алмазов, направленных на улучшение экологии и социально-экономической обстановки.