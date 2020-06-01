Covid-19 не сможет сдержать Совет по природным алмазам в деле продвижения природных камней

Алмазная индустрия ощущает давление, вызванное новым коронавирусом, так, как это было в последний раз во время глобального экономического кризиса 2008 года.
«Мы представляем связи между людьми, и мы должны быть уверены в том, что люди будут воспринимать данную ситуацию как кризис, и мы будем стараться искать способы выразить желание любви в отношениях, дружбе и так далее, - сказал исполнительный директор совета Дэвид Келли (David Kellie) в своем заявлении во время вебинара «Выйти из кризиса с помощью маркетинга» (marketing our way out of crisis), организованном Rapaport. - Мы должны представлять это таким образом, который учитывает индивидуальные экономические проблемы людей, но я не предсказатель, чтобы знать, как быстро мы выйдем из этого кризиса».
Недавно он заявил, что, хотя нынешний экономический климат создает беспрецедентные проблемы для индустрии товаров роскоши, сектор природных алмазов станет крепче, чем когда-либо прежде, по мере улучшения климата.
По словам Келли, потребители будут больше уважать все природное и искать по-настоящему устойчивые бренды с прозрачной миссией.
Он сказал на вебинаре, что сектору нужно будет сосредоточиться на возможностях, представляемых индустрии.
Келли также призвал к необходимости ориентироваться на рынок ювелирных изделий с бриллиантами среднего уровня.
«Мы считаем, что у этого сектора есть самый большой потенциал для роста и поддержки нашей отрасли», - сказал он.
NDC представляют АЛРОСА, De Beers, Dominion Diamonds, Lucara Diamond, Petra Diamonds, Murowa Diamonds и Rio Tinto.
На эти компании приходится около 75% мировой добычи алмазов.
Данные, опубликованные компанией Trucost ESG Analysis, входящей в состав S & P Global, свидетельствуют о том, что члены NDC генерируют более 16 миллиардов долларов США от своей деятельности по добыче алмазов, направленных на улучшение экологии и социально-экономической обстановки.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished