Бангкокская ярмарка драгоценных камней и ювелирных изделий пройдет 7-11 сентября 2020 года

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66-я Бангкокская ярмарка драгоценных камней и ювелирных изделий (Bangkok Gems & Jewelry Fair, BGJF) пройдет с 7 по 11 сентября 2020 года в центре IMPACT Muang Thong Thani, Бангкок, Таиланд, сообщается в пресс-релизе, распространенном организаторами.Бангкокская ярмарка драгоценных камней и ювелирных изделий, организованная Департаментом содействия международной торговле (Department of International Trade Promotion, DITP) министерства торговли Таиланда, является одним из важнейших маркетинговых инструментов, демонстрирующих потенциал и сильные стороны ювелирной промышленности Таиланда.BGJF считается важной международной торговой площадкой, собирающей местных и иностранных игроков ювелирной отрасли с тем, чтобы продемонстрировать свои лучшие изделия, открывая новые возможности для предпринимателей, которые могут проводить деловые встречи и торговать со своими потенциальными партнерами со всего мира.