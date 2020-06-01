Эксклюзив

Ответ африканских алмазодобытчиков на пандемию COVID-19 - последние события

Агентство Rough&Polished связалось с рядом африканских компаний, занимающихся разведкой и добычей алмазов, чтобы выяснить, как пандемия Covid-19 повлияла на их деятельность и что они делают для смягчения этого воздействия. Мы также пытались установить...

01 июня 2020

Платформа Get Diamonds скоро будет доступна на русском, хинди, арабском и любых других языках по запросу из любых стран

Диамантер первого поколения Йорам Дваш (Yoram Dvash), в настоящее время исполняющий обязанности президента Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) и являющийся президентом Израильской алмазной биржи...

25 мая 2020

Самодостаточность - единственный путь вперед

Рахул Джаухари (Rahul Jauhari), старший вице-президент по глобальным продажам и маркетингу компании Star Rays, продвигался по служебной лестнице более 14 лет, приобретая опыт в развитии бизнеса, консультировании в сфере роскошного образа жизни...

18 мая 2020

Жизненно важно поддерживать работу глобальных цепочек поставок – De Beers

Алмазный гигант De Beers заявил, что важно поддерживать работу глобальных цепочек поставок, принимая во внимание значительное влияние Covid-19 на отрасль. Представитель группы De Beers Дэвид Джонсон (David Johnson) заявил в эксклюзивном интервью...

11 мая 2020

Габон привлекает иностранных инвесторов для развития зарождающегося алмазного сектора

В алмазодобыче в Габоне, который с 2018 года является участником Сертификационной схемы Кимберлийского процесса (Kimberley Process Certification Scheme), в настоящее время преобладают старатели. По словам директора Постоянного центра Кимберлийского...

05 мая 2020

Бангкокская ярмарка драгоценных камней и ювелирных изделий пройдет 7-11 сентября 2020 года

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66-я Бангкокская ярмарка драгоценных камней и ювелирных изделий (Bangkok Gems & Jewelry Fair, BGJF) пройдет с 7 по 11 сентября 2020 года в центре IMPACT Muang Thong Thani, Бангкок, Таиланд, сообщается в пресс-релизе, распространенном организаторами.
Бангкокская ярмарка драгоценных камней и ювелирных изделий, организованная Департаментом содействия международной торговле (Department of International Trade Promotion, DITP) министерства торговли Таиланда, является одним из важнейших маркетинговых инструментов, демонстрирующих потенциал и сильные стороны ювелирной промышленности Таиланда.
BGJF считается важной международной торговой площадкой, собирающей местных и иностранных игроков ювелирной отрасли с тем, чтобы продемонстрировать свои лучшие изделия, открывая новые возможности для предпринимателей, которые могут проводить деловые встречи и торговать со своими потенциальными партнерами со всего мира.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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