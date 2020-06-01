Сектор цветных камней и серебряных ювелирных изделий Таиланда расширяется в Китае

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Фото: BKK Jewelry

Торговый советник генерального консульства Таиланда в Шанхае отметил значительный потенциал проникновения тайских ювелирных изделий на китайский рынок, добавив, что цветные камни и серебряные украшения набирают популярность среди китайской молодежи, которая предпочитает современный дизайн.Джиранун Хируньясумлит (Jeeranun Hirunyasumlith), торговый советник генерального консульства Таиланда в Шанхае, сказала, что ситуация с COVID-19 в Китае улучшается. Различные предприятия, в том числе в сфере драгоценных камней и ювелирных изделий, постепенно открываются, в то время как китайская публика начинает возвращаться в магазины.Китай является вторым по величине в мире ювелирным рынком после США. Большинство потребителей с высокой покупательной способностью живут в крупных городах, таких как Пекин, Шанхай, Шэньчжэнь и Гуанчжоу. Среди китайских потребителей золото является наиболее популярным металлом в ювелирных изделиях, так как его легко можно обменять на наличные. Изящные украшения пользуются популярностью у молодых китайских потребителей.«Цветные камни, особенно рубины и сапфиры, очень популярны среди определенных групп людей на ювелирном рынке Китая из-за их тонкого дизайна, долговечности и уникальности. Тем временем серебряные ювелирные изделия с современным дизайном становятся все более популярными среди китайцев, которые приобретают их в качестве подарков, - сказала Джиранун. - После вспышки COVID-19 китайские потребители стали более осторожными со своими расходами. Это представляет собой еще одну проблему для тайских предпринимателей в этом году».Согласно отчету о рынке люксовых изделий Китая 2019 года (China Luxury Report), продажи китайских драгоценных камней и ювелирных изделий достигли 585 млрд юаней в 2018 году. Каждое поколение отдает предпочтение разным ювелирным изделиям. Те, кто родился в 1960-х и 1970-х годах, придают большое значение известным брендам, в то время как примерно половина тех, кто родился в 90-х годах, хотят приобретать изделия новых брендов, если их продукты имеют привлекательный дизайн и представляют собой большую денежную ценность. Джиранун подчеркнула, что понимание рынков и потребностей потребителей, а также выбор правильных маркетинговых стратегий являются важными факторами, определяющими успешное расширение бизнеса на ювелирном рынке Китая. Китай - огромный рынок с высокой конкуренцией со стороны как местных операторов, так и брендов мирового уровня.