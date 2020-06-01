Выручка Petra Diamonds в 3 квартале снизилась на 32%, до 91,3 млн долларов США

Сегодня

Фото: Petra Diamonds

Petra Diamonds, которая проводит операции по добыче алмазов в Южной Африке и Танзании, сообщила, что выручка компании в третьем квартале 2020-ого финансового года снизилась на 32%, до 91,3 млн долларов США, по сравнению с 135,2 млн долларов США годом ранее, главным образом из-за снижения цен во время мартовского тендера.На февральском тендере компании цены немного выросли по сравнению с ценами, достигнутыми в первой половине 2020 финансового года, что отражает стабильные рыночные условия, предшествовавшие распространению пандемии COVID-19 во всем мире.Petra заявила, что на пятом цикле продаж в 2020 финансовом году клиенты не были настроены на покупки, особенно в категориях большего размера, лучшего качества и более высокой стоимости.Компания приняла решение продавать только часть своих камней, добытых в Южной Африке, что составляет около 75% от всех товаров по объему и около 50% по стоимости.Оставшиеся товары были экспортированы в Антверпен, из них около 75% были впоследствии проданы.Антверпенский тендер принес компании $6,3 млн. Цены на алмазное сырье по итогам торгов в марте и апреле снизились примерно на 27% по сравнению с ценами февраля 2020 года.Между тем Petra сообщила, что производство компании в третьем квартале выросло на 1%, до 932 456 каратов, по сравнению с 924 228 каратами, зарегистрированными за тот же период в 2019 году.Незначительное увеличение добычи было зарегистрировано, несмотря на карантинные меры, принятые в Южной Африке с 23 марта 2020 года, для сдерживания распространения COVID-19.В сообщении говорится, что из-за сохраняющейся неопределенности относительно воздействия COVID-19 на добычу, план производства на 2020 финансовый год пока не установлен.«Наши операции продолжали демонстрировать высокие показатели в первом полугодии и в третьем квартале во многом благодаря преимуществам по пропускной способности в дополнение к позитивной реализации "Проекта 2022 года" до сбоев, вызванных вспышкой COVID-19, - сказал исполнительный директор Petra Ричард Даффи (Richard Duffy). - Мы продолжали уделять первоочередное внимание безопасности и охране здоровья наших работников при реализации предписанных мер безопасности для сдерживания COVID-19 - мы снизили численность работников на 50% и будем продолжать тщательно регулировать наращивание производства до полных мощностей с течением времени».