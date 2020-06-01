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05 мая 2020

АЛРОСА реализовала 102 алмаза во время майского цифрового тендера

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Новости

alrosa_news_logo.pngАЛРОСА реализовала 102 алмаза из боксов размерности 5-10 каратов во время цифрового тендера, который проходил в период с 15 по 29 мая 2020 года.
В компании сообщили, что АЛРОСА впервые в истории организовала поштучную продажу алмазов для поддержки своих долгосрочных клиентов в кризисное время.
Таким образом, долгосрочные клиенты компании получили возможность точечно пополнить свои запасы: ознакомившись с цифровыми копиями алмазов, они отобрали и приобрели алмазное сырье с наиболее подходящими характеристиками.
Начало второго этапа цифрового тендера запланировано на 3 июня. В нем смогут принять участие не только долгосрочные, но и другие клиенты компании. На торги будет выставлено более 700 алмазов той же размерной категории - 5-10 каратов.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough & Polished, Страсбург

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