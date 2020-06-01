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05 мая 2020

Производители синтетических бриллиантов вступили в конфликт из-за патентов

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Фото: 12295263 (Pixabay)


Дело о претензиях между компаниями, производящими синтетические бриллианты, подлежит дальнейшему рассмотрению, поскольку есть достаточные основания для судебного разбирательства по поводу методов производства и обработки камней. Такое решение вынес американский судья.
Как сообщило агентство jewellermagazine.com, в январе этого года американская компания WD Lab Grown Diamonds, наряду с научно-исследовательской организацией The Carnegie Institute of Washington, подала иск против шести других компаний, выращивающих алмазы в лабораторных условиях.
Утверждалось, что эти компании нарушили два патента. Один из них был связан с производством бриллиантов методом химического осаждения из паровой фазы, другой – с методом их высокотемпературной обработки под высоким давлением.
Ответчиками были названы сингапурская IIa Technologies и ее дочерняя компания Pure Grown Diamonds, а также американская Fenix Diamonds, производящая выращенные в лаборатории бриллианты для австралийской ювелирной компании Michael Hill International, и ее дочерняя индийская компания Mahendra Brothers.
Судья Джед Ракофф (Jed Rakoff) своим решением, вынесенным в прошлом месяце, постановил, что судебное разбирательство может быть продолжено. По его словам, «по меньшей мере правдоподобно», что компании нарушили патенты «на основании утверждений о том, что алмазы ответчиков не могут быть того же типа и качества, о которых заявляется, если только они не были произведены с помощью методов, нарушающих авторские права». 
В феврале Высокий суд Сингапура признал, что IIA Technologies нарушила патент, принадлежащий компании De Beers Element Six, также производящей камни методом химического осаждения из паровой фазы. Element Six начал судебное разбирательство против IIA Technologies в 2016 году.

Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished

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