De Beers проведет 5-ый сайт в середине июня

Фото: De Beers





По словам источника, если клиенты De Beers или их представители не смогут посетить 5-ый сайт лично, у них будет возможность перепродавать до 30% от веса каждого карата в лотке обратно горнодобывающей компании.Сайтхолдерам также сообщили, что в период июньских продаж компания сохранит гибкость, предоставленную клиентам для обратного выкупа алмазов во время 4 сайта.Такая политика была разработана с учетом того, что ограничения на поездки Covid-19 могут помешать сайтхолдерам и аккредитованным покупателям физически присутствовать на сайте.На время публикации представитель De Beers еще не ответил на наши вопросы.De Beers в этом году провела только две серии продаж алмазов сайтхолдерам в Габороне и была вынуждена отменить сайты в апреле и мае из-за ограничений на поездки и более низкого спроса на товар.De Beers продает 90% от своего общего объема поставок алмазного сырья на сайтах, проводимых в Габороне.