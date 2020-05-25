De Beers проведет 5-ый сайт в середине июня

De Beers намерена провести 5-ый сайт с 15 июня в Ботсване, Южной Африке и Намибии, согласно данным, полученным от проверенных источников, имеющих отношение к происходящему.
Алмазная компания планировала провести дополнительные просмотры своих товаров в Антверпене и Гонконге.
Она также работала над тем, чтобы облегчить просмотры алмазов в Дубае.
Крайний срок подачи заявок на 5-ый сайт назначен на 7 июня, а объем ассигнований будет объявлен 10 июня.
По словам источника, если клиенты De Beers или их представители не смогут посетить 5-ый сайт лично, у них будет возможность перепродавать до 30% от веса каждого карата в лотке обратно горнодобывающей компании.
Сайтхолдерам также сообщили, что в период июньских продаж компания сохранит гибкость, предоставленную клиентам для обратного выкупа алмазов во время 4 сайта.
Такая политика была разработана с учетом того, что ограничения на поездки Covid-19 могут помешать сайтхолдерам и аккредитованным покупателям физически присутствовать на сайте.
На время публикации представитель De Beers еще не ответил на наши вопросы.
De Beers в этом году провела только две серии продаж алмазов сайтхолдерам в Габороне и была вынуждена отменить сайты в апреле и мае из-за ограничений на поездки и более низкого спроса на товар.
De Beers продает 90% от своего общего объема поставок алмазного сырья на сайтах, проводимых в Габороне.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished