DPA переименовалась в Совет по природным алмазам

Ассоциация производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA) провела ребрендинг и переименовалась в Совет по природным алмазам (Natural Diamond Council, NDC), стремясь содействовать положительному образу природных алмазов и поддерживать целостность отрасли ювелирных изделий с бриллиантами.В организации заявили, что совет продолжит вкладывать средства в рекламу во всем мире, а также станет цифровым издателем инновационного контента в алмазной отрасли.NDC также изменит свою потребительский слоган, ранее известный как «Подлинное - редко. Подлинное - это бриллиант» (Real is rare. Real is a diamond), на торговую марку «Только природные бриллианты» (Only Natural Diamonds).«Нынешний экономический климат создает беспрецедентные проблемы для индустрии предметов роскоши. Но по мере улучшения климата природные алмазы будут иметь большее влияние, чем когда-либо прежде, - сказал исполнительный директор NDC Дэвид Келли (David Kellie). - Потребители будут больше уважать все природное и искать по-настоящему устойчивые бренды с прозрачной миссией. Они будут покупать предметы роскоши с большим смыслом, особенно те, которые отмечают связи между друзьями и любимыми».По его словам, необходимо говорить с молодежью по-другому. Для этого организация привлекла ряд партнеров, которые внесут свой вклад в новый мир природных алмазов, которые они создают.Ребрендинг в NDC отражает коллективную приверженность его членов - АЛРОСА, De Beers, Dominion Diamonds, Lucara Diamond, Petra Diamonds, Murowa Diamonds и Rio Tinto - росту отрасли, выходящему за рамки текущего экономического кризиса.«Нет более важной задачи, чем вдохновить потребителей тем, что мы называем ‘Мечтой о бриллианте’», - сказал председатель NDC Стивен Люссье (Stephen Lussier).«Наша миссия состоит в том, чтобы информировать потребителей об отрасли и позитивном социальном вкладе, который алмазы вносят в мир сегодня. Наши члены привержены этим целям, и запуск NDC знаменует собой захватывающий шаг на этом пути», - добавил он.