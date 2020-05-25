DPA переименовалась в Совет по природным алмазам

Фото: NDC (Facebook)
Ассоциация производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA) провела ребрендинг и переименовалась в Совет по природным алмазам (Natural Diamond Council, NDC), стремясь содействовать положительному образу природных алмазов и поддерживать целостность отрасли ювелирных изделий с бриллиантами.
В организации заявили, что совет продолжит вкладывать средства в рекламу во всем мире, а также станет цифровым издателем инновационного контента в алмазной отрасли.
NDC также изменит свою потребительский слоган, ранее известный как «Подлинное - редко. Подлинное - это бриллиант» (Real is rare. Real is a diamond), на торговую марку «Только природные бриллианты» (Only Natural Diamonds).
«Нынешний экономический климат создает беспрецедентные проблемы для индустрии предметов роскоши. Но по мере улучшения климата природные алмазы будут иметь большее влияние, чем когда-либо прежде, - сказал исполнительный директор NDC Дэвид Келли (David Kellie). - Потребители будут больше уважать все природное и искать по-настоящему устойчивые бренды с прозрачной миссией. Они будут покупать предметы роскоши с большим смыслом, особенно те, которые отмечают связи между друзьями и любимыми».
По его словам, необходимо говорить с молодежью по-другому. Для этого организация привлекла ряд партнеров, которые внесут свой вклад в новый мир природных алмазов, которые они создают.
Ребрендинг в NDC отражает коллективную приверженность его членов - АЛРОСА, De Beers, Dominion Diamonds, Lucara Diamond, Petra Diamonds, Murowa Diamonds и Rio Tinto - росту отрасли, выходящему за рамки текущего экономического кризиса.
«Нет более важной задачи, чем вдохновить потребителей тем, что мы называем ‘Мечтой о бриллианте’», - сказал председатель NDC Стивен Люссье (Stephen Lussier).
«Наша миссия состоит в том, чтобы информировать потребителей об отрасли и позитивном социальном вкладе, который алмазы вносят в мир сегодня. Наши члены привержены этим целям, и запуск NDC знаменует собой захватывающий шаг на этом пути», - добавил он.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished