DRC отстраняет совет директоров и менеджмент государственной алмазной фирмы Miba

Сегодня

Совет директоров и менеджмент контролируемой Демократической Республикой Конго (ДРК) алмазной компании Bakwanga Mining (Miba SA) временно отстранены от дел, сообщают средства массовой информации.В протоколе заседания, проведенного Советом министров ДРК, который попал в распоряжение агентству Bloomberg News, говорилось, что такой шаг был предпринят после проведения проверки, которая «... выявила серьезные нарушения в соблюдении, управлении и производстве, а также управлении финансами».Miba произвела 19 683 каратов алмазов в 2019 году по сравнению с 119 000 каратов годом ранее.ДРК является четвертым крупнейшим производителем алмазов в мире по объему и 10-м крупнейшим по стоимости.