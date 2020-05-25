Эксклюзив

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05 мая 2020

DRC отстраняет совет директоров и менеджмент государственной алмазной фирмы Miba

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flag_сongo.pngСовет директоров и менеджмент контролируемой Демократической Республикой Конго (ДРК) алмазной компании Bakwanga Mining (Miba SA) временно отстранены от дел, сообщают средства массовой информации.
В протоколе заседания, проведенного Советом министров ДРК, который попал в распоряжение агентству Bloomberg News, говорилось, что такой шаг был предпринят после проведения проверки, которая «... выявила серьезные нарушения в соблюдении, управлении и производстве, а также управлении финансами».
Miba произвела 19 683 каратов алмазов в 2019 году по сравнению с 119 000 каратов годом ранее.
ДРК является четвертым крупнейшим производителем алмазов в мире по объему и 10-м крупнейшим по стоимости.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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