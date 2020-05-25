Продажи ювелирных изделий в Гонконге упали на 77% в апреле 2020 года

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По данным Департамента статистики (Census & Statistics Department), продажи ювелирных изделий в Гонконге в апреле резко сократились, несмотря на то что рынки открылись после пандемии COVID-19. При слабых потребительских настроениях выручка от продажи предметов роскоши упала на 77%, до 176 млн долларов США, за апрель, в то время как продажи во всех розничных категориях упали на 36%, до 3,11 млрд долларов США.Выручка от ювелирных изделий, часов и других ценных подарков за первый квартал 2020 года снизилась на 66%, до 1,22 млрд долларов США. Продажи во всех категориях розничной торговли за тот же период года сократились на 13,88 млрд долларов США.По данным правительства Гонконга, годовой спад розничных продаж в апреле обусловлен сбоями в торговле в связи с распространением коронавируса.