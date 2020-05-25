Christie's намерен провести аукцион в Гонконге 9 июля

Фото: Christie's
Аукцион Christie's «Великолепные ювелирные изделия» (Magnificent Jewels), запланированный на 9 июля в Гонконге, представит на продажу кольцо с редким ярко-голубым бриллиантом весом 12,11 карата, говорится на портале jewellery.net.
Аукционный дом сообщил, что безупречный бриллиант огранки «маркиз» с небесно-голубым оттенком принадлежит выдающемуся частному коллекционеру. Ожидается, что цена реализации изделия составит 8 до 12 млн долларов США.
Другим выдающимся лотом, выставленным на продажу, является подвеска-кулон с бирманским рубином весом 19,53 карата. Предварительная оценка изделия составляет от 2,3 до 3,5 млн долларов США.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished