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05 мая 2020

Christie's намерен провести аукцион в Гонконге 9 июля

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     Фото: Christie's


Аукцион Christie's «Великолепные ювелирные изделия» (Magnificent Jewels), запланированный на 9 июля в Гонконге, представит на продажу кольцо с редким ярко-голубым бриллиантом весом 12,11 карата, говорится на портале jewellery.net.
Аукционный дом сообщил, что безупречный бриллиант огранки «маркиз» с небесно-голубым оттенком принадлежит выдающемуся частному коллекционеру. Ожидается, что цена реализации изделия составит 8 до 12 млн долларов США.
Другим выдающимся лотом, выставленным на продажу, является подвеска-кулон с бирманским рубином весом 19,53 карата. Предварительная оценка изделия составляет от 2,3 до 3,5 млн долларов США.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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