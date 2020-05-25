Christie's намерен провести аукцион в Гонконге 9 июля

Ответ африканских алмазодобытчиков на пандемию COVID-19 - последние события Агентство Rough&Polished связалось с рядом африканских компаний, занимающихся разведкой и добычей алмазов, чтобы выяснить, как пандемия Covid-19 повлияла на их деятельность и что они делают для смягчения этого воздействия. Мы также пытались установить...

Платформа Get Diamonds скоро будет доступна на русском, хинди, арабском и любых других языках по запросу из любых стран Диамантер первого поколения Йорам Дваш (Yoram Dvash), в настоящее время исполняющий обязанности президента Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) и являющийся президентом Израильской алмазной биржи...

Самодостаточность - единственный путь вперед Рахул Джаухари (Rahul Jauhari), старший вице-президент по глобальным продажам и маркетингу компании Star Rays, продвигался по служебной лестнице более 14 лет, приобретая опыт в развитии бизнеса, консультировании в сфере роскошного образа жизни...

Жизненно важно поддерживать работу глобальных цепочек поставок – De Beers Алмазный гигант De Beers заявил, что важно поддерживать работу глобальных цепочек поставок, принимая во внимание значительное влияние Covid-19 на отрасль. Представитель группы De Beers Дэвид Джонсон (David Johnson) заявил в эксклюзивном интервью...