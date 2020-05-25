Lucapa Diamond откладывает погашение кредита на сумму в 10 млн долларов США

Сегодня









Фото: Lucapa Diamond







«Мы выражаем нашу искреннюю благодарность и признательность New Azilian, Equigold, южноафриканской Industrial Development Corporation (IDC) и всем нашим акционерам за их постоянную поддержку стратегии Lucapa в течение этого непростого периода», - сказал управляющий директор Lucapa Стивен Везеролл (Stephen Wetherall).

Между тем Lucapa закрыла выпуск непередаваемых сертификатов на пропорциональную покупку акций, который дает право соответствующим акционерам участвовать в их приобретении, обменивая один сертификат на пять акций, с дополнительным бесплатным опционом, дающим акционерам возможность конвертировать его в акции по цене 0,10 доллара каждый.

Lucapa намеревается использовать средства, собранные в рамках такого выпуска сертификатов на покупку акций, для продвижения поиска первичных кимберлитовых источников дорогостоящих аллювиальных алмазов месторождения Луло (Lulo), сохранения горнодобывающих активов, работа которых была приостановлена в результате пандемии COVID-19, а также для общих целей в рамках оборотного капитала.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished «Мы выражаем нашу искреннюю благодарность и признательность New Azilian, Equigold, южноафриканской Industrial Development Corporation (IDC) и всем нашим акционерам за их постоянную поддержку стратегии Lucapa в течение этого непростого периода», - сказал управляющий директор Lucapa Стивен Везеролл (Stephen Wetherall).Между тем Lucapa закрыла выпуск непередаваемых сертификатов на пропорциональную покупку акций, который дает право соответствующим акционерам участвовать в их приобретении, обменивая один сертификат на пять акций, с дополнительным бесплатным опционом, дающим акционерам возможность конвертировать его в акции по цене 0,10 доллара каждый.Lucapa намеревается использовать средства, собранные в рамках такого выпуска сертификатов на покупку акций, для продвижения поиска первичных кимберлитовых источников дорогостоящих аллювиальных алмазов месторождения Луло (Lulo), сохранения горнодобывающих активов, работа которых была приостановлена в результате пандемии COVID-19, а также для общих целей в рамках оборотного капитала.

Lucapa Diamond согласилась с предложением New Azilian, компанией, связанной с неисполнительным директором и крупным акционером Lucapa Россом Стэнли (Ross Stanley), отложить дату погашения годовой кредитной линии на сумму в 10 миллионов долларов США.В компании сообщили, что в дополнение к тому, что дата погашения была перенесена с 29 мая 2020 года на 31 августа 2020 года, процентные платежи были изменены с квартальных на подлежащие выплате на дату погашения кредита (условие вступило в силу с четвертого квартала 2019 года). Предыдущий вариант преобразования процентных платежей в акции Lucapa также был отменен.Никакие дополнительные сборы или штрафы не будут оплачиваться Lucapa в соответствии с измененным соглашением с New Azilian.