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05 мая 2020

АЛРОСА изучит на алмазы Приленскую площадь

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alrosa_news_logo.pngЯкутнедра могут заключить контракт с компанией «Алмазы Анабара»,  входящей в группу АЛРОСА, для проведения оценки прогнозных ресурсов алмазов категории Р2 на Приленской площади и выявления наличия на этой территории алмазоносных кимберлитов. Алмазодобывающая компания также будет нанята, чтобы дать дальнейшее рекомендации по геологоразведке участка, сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на сайт госзакупок. 
Согласно сообщению, договор на изучение участка в пределах Молодо-Оленекского междуречья будет подписан по итогам открытого тендера, признанного несостоявшимся, так как единственная заявка была подана компанией «Алмазы Анабара», с которой конкурсная комисси я и приняла решение о заключении контракта.
Цена контракта составляет 271,1 млн рублей. 
Работы планируется завершить до конца ноября 2022 года. 
«Алмазы Анабара» осуществляет сезонную добычу россыпных алмазов в арктических районах на северо-западе Якутии.
Ранее сообщалось, что компания «Алмазы Анабара» в промывочном сезоне 2020 года планирует добыть около 3,3 млн каратов алмазов, что на 27% ниже по сравнению с первоначальным планом добычи компании, который составлял 4,5 млн каратов алмазов. 

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough & Polished, Страсбург

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