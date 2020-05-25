Botswana Diamonds добыла более 100 макроалмазов во время программы отбора валовых проб на руднике Марсфонтейн

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Фото: Botswana Diamonds











«Эта кампания по отбору валовых проб, проводимая с подрядчиком по добыче Eurafrican Diamond Corporation, который будет выплачивать роялти, преследовала две цели, - сказал управляющий директор Botswana Diamonds Джеймс Кэмпбелл (James Campbell). - Во-первых, она должна была помочь проверить качество свежего кимберлита, а во-вторых, подтвердить качество одного из хвостохранилищ шахты. Обе цели были достигнуты, и теперь по итогам проверки качества свежего кимберлита мы можем приступить к проведению дальнейших геологоразведочных работ на руднике Марсфонтейн с целью выявления потенциальных участков кимберлитового выхода пласта».

Он сказал, что уровень содержания алмазов в кимберлите совпадает с оценками рудников Клипспрингер (Klipspringer) и Торни Ривер (Thorny River), которые находятся рядом, что указывает на значительную протяженность системы кимберлитовых даек.

«Также будут рассмотрены варианты эксплуатации отвалов после того, как общенациональный карантин в Южной Африке будет завершен, и алмазные рынки восстановятся после глобального кризиса, связанного с пандемией Covid-19», - сказал Кэмпбелл.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Смоделированный объем содержания алмазов в породе составил 16 каратов на сто тонн руды.«Эта кампания по отбору валовых проб, проводимая с подрядчиком по добыче Eurafrican Diamond Corporation, который будет выплачивать роялти, преследовала две цели, - сказал управляющий директор Botswana Diamonds Джеймс Кэмпбелл (James Campbell). - Во-первых, она должна была помочь проверить качество свежего кимберлита, а во-вторых, подтвердить качество одного из хвостохранилищ шахты. Обе цели были достигнуты, и теперь по итогам проверки качества свежего кимберлита мы можем приступить к проведению дальнейших геологоразведочных работ на руднике Марсфонтейн с целью выявления потенциальных участков кимберлитового выхода пласта».Он сказал, что уровень содержания алмазов в кимберлите совпадает с оценками рудников Клипспрингер (Klipspringer) и Торни Ривер (Thorny River), которые находятся рядом, что указывает на значительную протяженность системы кимберлитовых даек.«Также будут рассмотрены варианты эксплуатации отвалов после того, как общенациональный карантин в Южной Африке будет завершен, и алмазные рынки восстановятся после глобального кризиса, связанного с пандемией Covid-19», - сказал Кэмпбелл.

Botswana Diamonds произвела более 100 макроалмазов на алмазном проекте Марсфонтейн (Marsfontein) в провинции Лимпопо в Южной Африке.Алмазодобывающая компания, зарегистрированная на Лондонском рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM) и Бомбейской фондовой бирже (Bombay Stock Exchange, BSE), заявила, что 87 макроалмазов были добыты из свежего кимберлита, что дало смоделированную оценку объема содержания в нем алмазов в 50 каратов на сто тонн руды, в то время как 24 макроалмаза были добыты в ходе переработки породы хвостохранилищ, известных как хвосты Отвала Е (Dump Е).