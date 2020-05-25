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05 мая 2020

De Beers рассматривает возможность временно перенести свои просмотры алмазов из Ботсваны

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Новости

de_beers_group_logo.pngDe Beers обратилась к правительству Ботсваны с просьбой временно перенести свои просмотры алмазов в международные алмазные центры. Это будет касаться только тех просмотров алмазов, которые будут выставлены продажу в Ботсване.
De Beers в этом году провела только две продажи камней для сайтхолдеров в Габороне и была вынуждена отменить сайты в апреле и мае из-за ограничений на поездки и более низкого спроса.
Антверпен, который возобновил продажи алмазов в начале мая, является потенциальным местом для проведения просмотра камней компании.
«Если мы сможем переместить нашу продукцию ближе к ним, это даст нам возможность возобновить продажи, как только рынки снова откроются, - привело агентство Reuters заявление исполнительного вице-президента De Beers по торговле алмазами Пола Роули (Paul Rowley). - Такая временная мера позволит нам и нашим партнерам получать доход в этот сложный период».
De Beers продает 90% от своего общего объема поставок алмазного сырья из Габороне.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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