Эксклюзив

Платформа Get Diamonds скоро будет доступна на русском, хинди, арабском и любых других языках по запросу из любых стран

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27 апреля 2020

АЛРОСА запустит рекламную кампанию с символами России для раскрутки бриллиантовой продукции

Сегодня
Новости
Российская алмазодобывающая компания АЛРОСА намерена запустить рекамную кампанию мирового уровня для продвижения алмазно-бриллиантовой продукции, сообщает RosTender.info. 
Для этого алмазный гигант объявил тендер на поиск специалистов в области фото- и видеосопровождения, говорится в сообщении. 
По итогам тендера, который пройдет 9 июля, АЛРОСА заключит договор с победителем на 151,4 млн рублей. 
Заявки на тендер принимаются до 8 июня. 
Кроме ряда рекламной продукции, АЛРОСА, как сообщается, планирует выпустить мини-фильмы высокохудожественного формата. Первый короткометражный ролик планируется запустить на английском и китайском языках с участием модели из Прибалтики, лебедя и медведя. 
Другой ролик - на английском, китайском и русском языках - будет короче - всего минуту. В нем, как ожидается, примет участие одна из балерин Большого или Мариинского театров. 
Согласно сообщению, ролики будут транслироваться на всех возможных медиа-ресурсах. 

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough & Polished, Страсбург

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