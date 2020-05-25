АЛРОСА запустит рекламную кампанию с символами России для раскрутки бриллиантовой продукции

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Российская алмазодобывающая компания АЛРОСА намерена запустить рекамную кампанию мирового уровня для продвижения алмазно-бриллиантовой продукции, сообщает RosTender.info.Для этого алмазный гигант объявил тендер на поиск специалистов в области фото- и видеосопровождения, говорится в сообщении.По итогам тендера, который пройдет 9 июля, АЛРОСА заключит договор с победителем на 151,4 млн рублей.Заявки на тендер принимаются до 8 июня.Кроме ряда рекламной продукции, АЛРОСА, как сообщается, планирует выпустить мини-фильмы высокохудожественного формата. Первый короткометражный ролик планируется запустить на английском и китайском языках с участием модели из Прибалтики, лебедя и медведя.Другой ролик - на английском, китайском и русском языках - будет короче - всего минуту. В нем, как ожидается, примет участие одна из балерин Большого или Мариинского театров.Согласно сообщению, ролики будут транслироваться на всех возможных медиа-ресурсах.