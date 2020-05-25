АЛРОСА разрешит своим клиентам во время своего третьего тендера отложить покупки алмазов на более поздние сроки

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Компания АЛРОСА разрешит своим клиентам перенести покупки алмазного сырья в рамках своих третьих продаж, которые должны пройти в июне, на более поздние сроки в связи с тяжелыми рыночными условиями, сообщили в пресс-службе фирмы.

Компания АЛРОСА разрешит своим клиентам перенести покупки алмазного сырья в рамках своих третьих продаж, которые должны пройти в июне, на более поздние сроки в связи с тяжелыми рыночными условиями, сообщили в пресс-службе фирмы.

При этом клиенты, заинтересованные в покупке алмазов в июне, могут приобрести нужное сырье, получив исчерпывающую информацию об интересующих позициях и проведя экспертизу и отбор в дистанционном формате.«Опыт предыдущих кризисов показывает, что ответственный подход к продажам – это основной способ приблизить восстановление рынка. Очевидно, что в условиях существующей на рынке неопределенности было бы недальновидно максимизировать краткосрочную прибыль ценой ущерба для отрасли в целом. Мы третью сессию подряд даем нашим клиентам возможность переносить предусмотренные контрактами объемы на последующие периоды года. Регулярная обратная связь от наших клиентов и развитие ситуации в среднем сегменте алмазопровода свидетельствуют об оправданности этой стратегии, - прокомментировал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев. – Мы сохраняем свою приверженность взвешенной сбытовой политике и будем задействовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы поддерживать баланс спроса и предложения и способствовать нормализации уровня запасов в огранке».Компания уже предлагала своим клиентам перенести предусмотренные контрактами объемы покупок на последующие периоды года во время своих предыдущих торговых сессий в апреле и мае.Стремясь к сохранению равновесия в алмазно-бриллиантовой цепи в непростых условиях, АЛРОСА следует стратегии Price Over Volume и предотвращает затоваривание рынка за счет снижения объемов реализации алмазного сырья, стремясь к сохранению и укреплению долгосрочного потенциала алмазно-бриллиантового рынка.