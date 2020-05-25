Lucapa продвигается в проекте разведки кимберлита Луло

Фото: Lucapa Diamond

«Кампания по отбору проб на кимберлите, которая должна начаться на участке L071 в следующем месяце, основана на результатах многолетних геологоразведочных работ, проведенных Lucapa и ее партнерами с тем, чтобы раскрыть истинный потенциал Луло - для того, чтобы найти источники редких редких и ценных аллювиальных алмазов, которые мы добываем вдоль реки Какуйло, - сказал управляющий директор Lucapa Стивен Везеролл (Wetherall). - Мы и наши партнеры с нетерпением ждем возможности усовершенствовать наши рабочие процессы бурения для отбора проб и оконтуривания кимберлитов в течение сухого сезона в Анголе и будем информировать акционеров по мере продвижения работ».Lucapa заявила, что программы по разведке кимберлитов будут продолжаться параллельно с добычей на аллювиальных месторождениях на руднике Луло, на котором недавно был произведен белый алмаз ювелирного качества массой 171 карат. Он является 15-м камнем весом более 100 каратов, добытым на сегодняшний день вдоль реки Какуйло.Нынешняя фаза программы разведки кимберлитового пласта Луло началась в 2019 году.На концессии находятся 16 кимберлитовых и восемь других участков, которые, согласно техническому отчету 2019 года, являются наиболее перспективными в плане содержания алмазов.