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27 апреля 2020

Lucapa продвигается в проекте разведки кимберлита Луло

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Lucapa Diamond стремительно продвигается вперед в своей программе по разведке кимберлитов в Анголе, которая направлена ​​на выявление источников твердых пород исключительных аллювиальных алмазов, добываемых вдоль реки Какуйло ​​на проекте Луло (Lulo).
В компании сообщили, что массовый отбор проб на приоритетных участках кимберлитов Луло начнется в июне, по мере того как в районе Кангидж (Canguige) продолжается программа по бурению с целью оконтуривания кимберлита. 

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Фото: Lucapa Diamond


«Кампания по отбору проб на кимберлите, которая должна начаться на участке L071 в следующем месяце, основана на результатах многолетних геологоразведочных работ, проведенных Lucapa и ее партнерами с тем, чтобы раскрыть истинный потенциал Луло - для того, чтобы найти источники редких редких и ценных аллювиальных алмазов, которые мы добываем вдоль реки Какуйло, - сказал управляющий директор Lucapa Стивен Везеролл (Wetherall). - Мы и наши партнеры с нетерпением ждем возможности усовершенствовать наши рабочие процессы бурения для отбора проб и оконтуривания кимберлитов в течение сухого сезона в Анголе и будем информировать акционеров по мере продвижения работ».
Lucapa заявила, что программы по разведке кимберлитов будут продолжаться параллельно с добычей на аллювиальных месторождениях на руднике Луло, на котором недавно был произведен белый алмаз ювелирного качества массой 171 карат. Он является 15-м камнем весом более 100 каратов, добытым на сегодняшний день вдоль реки Какуйло.
Нынешняя фаза программы разведки кимберлитового пласта Луло началась в 2019 году.
На концессии находятся 16 кимберлитовых и восемь других участков, которые, согласно техническому отчету 2019 года, являются наиболее перспективными в плане содержания алмазов.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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