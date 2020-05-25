Lucapa продвигается в проекте разведки кимберлита Луло

Lucapa Diamond стремительно продвигается вперед в своей программе по разведке кимберлитов в Анголе, которая направлена на выявление источников твердых пород исключительных аллювиальных алмазов, добываемых вдоль реки Какуйло на проекте Луло (Lulo).
В компании сообщили, что массовый отбор проб на приоритетных участках кимберлитов Луло начнется в июне, по мере того как в районе Кангидж (Canguige) продолжается программа по бурению с целью оконтуривания кимберлита.
«Кампания по отбору проб на кимберлите, которая должна начаться на участке L071 в следующем месяце, основана на результатах многолетних геологоразведочных работ, проведенных Lucapa и ее партнерами с тем, чтобы раскрыть истинный потенциал Луло - для того, чтобы найти источники редких редких и ценных аллювиальных алмазов, которые мы добываем вдоль реки Какуйло, - сказал управляющий директор Lucapa Стивен Везеролл (Wetherall). - Мы и наши партнеры с нетерпением ждем возможности усовершенствовать наши рабочие процессы бурения для отбора проб и оконтуривания кимберлитов в течение сухого сезона в Анголе и будем информировать акционеров по мере продвижения работ».
Lucapa заявила, что программы по разведке кимберлитов будут продолжаться параллельно с добычей на аллювиальных месторождениях на руднике Луло, на котором недавно был произведен белый алмаз ювелирного качества массой 171 карат. Он является 15-м камнем весом более 100 каратов, добытым на сегодняшний день вдоль реки Какуйло.
Нынешняя фаза программы разведки кимберлитового пласта Луло началась в 2019 году.
На концессии находятся 16 кимберлитовых и восемь других участков, которые, согласно техническому отчету 2019 года, являются наиболее перспективными в плане содержания алмазов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished