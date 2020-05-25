DelGatto запускает первую в мире «Платформу онлайн-финансирования» на IDEX Online

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26 мая 2020 года алмазный финансовый фонд Delgatto Diamond Finance Fund (DDFF) запустил первую в истории платформу для онлайн-финансирования алмазной индустрии на IDEX Online, говорится в пресс-релизе, распространенном DelGatto.Дилеры, у которых есть запасы на торговой платформе IDEX Online, смогут щелкнуть по любому отдельному камню или камням и получить немедленный расчет финансирования от DDFF. Эта инициатива впервые даст алмазной и ювелирной промышленности онлайн-доступ к проведению быстрых, простых и безопасных сделок в пределах от $50 000 до $10 млн и более.На данный момент этот шаг особо важен для отрасли, поскольку коммерческие банки активно покидают ювелирную отрасль.DDFF является крупнейшим в мире небанковским кредитором для алмазной, ювелирной и часовой промышленностей. Доступ к запасному механизму онлайн-финансирования был критически важным следующим шагом компании в ее миссии по предоставлению кредитов отрасли, которая так остро в них нуждается. Кристофер Дель Гатто (Christopher Del Gatto), соучредитель и генеральный директор DDFF, сказал: «Впервые оптовый торговец, который размещает свои товары на платформе, такой как IDEX Online, может просто нажать кнопку и получить финансирование».