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27 апреля 2020

На рудниках ЮАР зафиксировано 320 случаев COVID-19

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Фото: Petra Diamonds


В горнодобывающей промышленности Южной Африки зарегистрировано 320 случаев Covid-19, по мере того как эта отрасль готовится к возвращению к работе на полную мощность с 1 июня, сообщают средства массовой информации со ссылкой на Совет по добыче полезных ископаемых Южной Африки (Minerals Council South Africa).
Согласно заявлению, к настоящему времени горнодобывающие компании провели около 5000 тестов на COVID-19 и ожидают, что число случаев будет расти.
«Очевидно, что мы увидим рост этих показателей, но мы будем управлять этими данными, проводить проверки и изолировать заболевших», - привело агентство Reuters слова главы Cовета Роджера Бакстер (Roger Baxter), который выступил с заявлением во время виртуальной панельной дискуссии.
Шахты в Южной Африке, крупнейшем в мире производителе платины и хрома и ведущем производителе золота и алмазов, были временно закрыты, когда в конце марта начался общенациональный карантин для сдерживания распространения коронавируса.
Правительство Южной Африки в прошлом месяце разрешило горнодобывающей промышленности возобновить работу на 50% мощности. 
Большинство подземных шахт были переведены на техническое обслуживание во время карантина, объявленного в марте. 
Только угольные шахты, снабжающие государственную компанию Eskom Holdings Ltd., которая является крупнейшим поставщиком электроэнергии в стране, работали на полную мощность.  
Совет по минеральным ресурсам Южной Африки предупредил, что некоторые шахты могут не открыться после периода карантина из-за отсутствия денежных средств.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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