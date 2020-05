WFDB запускает цифровую кампанию по продвижению Get Diamonds для розничных торговцев

Сегодня

Фото: Get Diamonds









Всемирная федерация алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) объявила о запуске международной цифровой маркетинговой кампании, чтобы представить ювелирным ритейлерам платформу онлайн-торговли Get Diamonds.Кампания будет проводиться в социальных сетях и поисковых системах. На первом этапе она ориентирована на ювелиров, крупные бренды, производителей и других покупателей бриллиантов в США.Get Diamonds была приобретена WFDB всего несколько недель назад, но уже стала крупнейшей платформой онлайн-торговли бриллиантами в сегменте B2B с более чем 1,2 млн торгуемых камней суммарной стоимостью $5,5 млрд.WFDB полна решимости сделать свою платформу основным торговым адресом для американских ювелиров, стремящихся приобрести бриллианты. Для достижения этой цели федерация вложила значительные средства в рационализацию и модернизацию платформы.«Get Diamonds - это главный онлайн-рынок для поиска бриллиантов. Располагая огромным инвентарным списком, он предлагает ювелирам товары всех категорий и по любой цене. Это легко, удобно и быстро, и это бесплатно для покупателей», - прокомментировал исполняющий обязанности президента WFDB, президент Израильской алмазной биржи Йорам Дваш (Yoram Dvash).Он подчеркнул, что Get Diamonds является некоммерческим и прозрачным проектом, который создан «промышленностью для промышленности».В WFDB говорят, что кампания в США - это только первый шаг в более масштабных маркетинговых усилиях, направленных на охват рынков Азии, Европы, Латинской Америки и Австралии.