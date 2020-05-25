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27 апреля 2020

WFDB запускает цифровую кампанию по продвижению Get Diamonds для розничных торговцев

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Фото: Get Diamonds



Всемирная федерация алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) объявила о запуске международной цифровой маркетинговой кампании, чтобы представить ювелирным ритейлерам платформу онлайн-торговли Get Diamonds.
Кампания будет проводиться в социальных сетях и поисковых системах. На первом этапе она ориентирована на ювелиров, крупные бренды, производителей и других покупателей бриллиантов в США.
Get Diamonds была приобретена WFDB всего несколько недель назад, но уже стала крупнейшей платформой онлайн-торговли бриллиантами в сегменте B2B с более чем 1,2 млн торгуемых камней суммарной стоимостью $5,5 млрд.
WFDB полна решимости сделать свою платформу основным торговым адресом для американских ювелиров, стремящихся приобрести бриллианты. Для  достижения этой цели федерация вложила значительные средства в рационализацию и модернизацию платформы.
«Get Diamonds - это главный онлайн-рынок для поиска бриллиантов. Располагая огромным инвентарным списком, он предлагает ювелирам товары всех категорий и по любой цене. Это легко, удобно и быстро, и это бесплатно для покупателей», - прокомментировал исполняющий обязанности президента WFDB, президент Израильской алмазной биржи Йорам Дваш (Yoram Dvash). 
Он подчеркнул, что Get Diamonds является некоммерческим и прозрачным проектом, который создан «промышленностью для промышленности».
В WFDB говорят, что кампания в США - это только первый шаг в более масштабных маркетинговых усилиях, направленных на охват рынков Азии, Европы, Латинской Америки и Австралии.

Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished

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