Бренд Forevermark компании DeBeers оптимистично настроен по поводу восстановления рынка - СМИ

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Фото: Forevermark (Facebook)







Исполнительный директор Forevermark Нэнси Лю (Nancy Liu) сказала, что бриллианты будут и впредь служить мощным символом силы, стойкости, красоты, несмотря на то что пандемия коронавируса навсегда изменит ожидания потребителей.

Президент Forevermark в США Чарльз Стэнли (Charles Stanley) заявил, что компания предложит расширенный ассортимент свадебной продукции.

«В течение всего этого кризиса мы наблюдаем необходимость сохранения брендов, поскольку потребители стремятся покупать меньше товаров, но более высокого качества, которые знаменуют собой вечность и имеют прочную ценность, - сказал он. - Новые коллекции, которые мы выводим на рынок, предоставляют широкий спектр продуктов для свадеб, самостоятельных покупок и праздничных мероприятий».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Исполнительный директор Forevermark Нэнси Лю (Nancy Liu) сказала, что бриллианты будут и впредь служить мощным символом силы, стойкости, красоты, несмотря на то что пандемия коронавируса навсегда изменит ожидания потребителей.Президент Forevermark в США Чарльз Стэнли (Charles Stanley) заявил, что компания предложит расширенный ассортимент свадебной продукции.«В течение всего этого кризиса мы наблюдаем необходимость сохранения брендов, поскольку потребители стремятся покупать меньше товаров, но более высокого качества, которые знаменуют собой вечность и имеют прочную ценность, - сказал он. - Новые коллекции, которые мы выводим на рынок, предоставляют широкий спектр продуктов для свадеб, самостоятельных покупок и праздничных мероприятий».

Розничный бренд Forevermark, принадлежащий De Beers, зарегистрировал восстановление продаж в своих магазинах в Китае с момента появления Covid-19, сообщает Rapaport.Покупатели в этой густонаселенной азиатской стране, как сообщается, возвращаются в магазины Forevermark «быстрее», чем планировалось, а ювелиры бренда говорят, что средняя цена реализации товаров осталась стабильной.«В Китае бизнес Forevermark восстановился быстрее, чем ожидалось, поскольку покупатели начали возвращаться к покупкам предметов роскоши и фирменных ювелирных изделий, в частности в секторе свадебных украшений, что привело к восстановлению продаж», - говорится в сообщении компании.