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27 апреля 2020

Южноафриканская государственная алмазная фирма Alexkor может обанкротиться к июню

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Южноафриканская государственная алмазодобывающая компания Alexkor «безответственно» ведет свою торговую деятельность и не выполняет свои финансовые обязательства, сообщают местные средства массовой информации.
Администратор горнодобывающей компании Ллойд МакПати (Lloyd McPatie) заявил на брифинге в парламентском комитете по государственным предприятиям, что у Alexkor не хватит наличных средств к июню в связи с зарегистрированным убытком в 63,5 млн рандов (3,6 млн долларов США) в 2019 году. 

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Фото: Alexkor


Основным бизнесом Alexkor является добыча алмазов в районе Александер-Бэй, а пакет непрофильных активов включает в себя жилищные и коммунальные услуги.
«Компания не являлась действующим предприятием, когда я начал работу, и до сих пор таковым не является, - привело агентство Fin24 слова МакПати. - Она не может генерировать денежные потоки».
МакПати предложил создать новую рекапитализированную компанию для владения и управления рудником Александер Бэй (Alexander Bay).
По словам администратора, совместное предприятие (Pooling and Sharing Joint Venture) между Alexkor и горнодобывающей компанией Richterveld, в состав которой входит сообщество Richtersveld, также было технически несостоятельным и не могло самостоятельно продастся из-за своего текущего финансового положения. 
Alexkor владеет 51% рудника в Рихтерсвельде в Северо-Капской провинции, а остальные 49% принадлежат совместному предприятияю.
МакПати, который был назначен на должность администратора в середине 2019 года для проверки моделей добычи контрактов и распределения доходов между совместным предприятием и подрядчиками, сказал, что у компании был только один геолог, что не является нормой для проведения операций по добыче.
Он добавил, что у совместного предприятия должен был быть, по крайней мере, металлург, геодезист и управляющий по минеральным ресурсам.
Вариант ликвидации совместного предприятия был предложен правительству Южной Африки в январе прошлого года, но процедура зависела от правильного создания Ассоциации коммунальной собственности (Communal Property Association), чего, по словам МакПати, так и не произошло.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished


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