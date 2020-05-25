Южноафриканская государственная алмазная фирма Alexkor может обанкротиться к июню

Фото: Alexkor

Основным бизнесом Alexkor является добыча алмазов в районе Александер-Бэй, а пакет непрофильных активов включает в себя жилищные и коммунальные услуги.«Компания не являлась действующим предприятием, когда я начал работу, и до сих пор таковым не является, - привело агентство Fin24 слова МакПати. - Она не может генерировать денежные потоки».МакПати предложил создать новую рекапитализированную компанию для владения и управления рудником Александер Бэй (Alexander Bay).По словам администратора, совместное предприятие (Pooling and Sharing Joint Venture) между Alexkor и горнодобывающей компанией Richterveld, в состав которой входит сообщество Richtersveld, также было технически несостоятельным и не могло самостоятельно продастся из-за своего текущего финансового положения.Alexkor владеет 51% рудника в Рихтерсвельде в Северо-Капской провинции, а остальные 49% принадлежат совместному предприятияю.МакПати, который был назначен на должность администратора в середине 2019 года для проверки моделей добычи контрактов и распределения доходов между совместным предприятием и подрядчиками, сказал, что у компании был только один геолог, что не является нормой для проведения операций по добыче.Он добавил, что у совместного предприятия должен был быть, по крайней мере, металлург, геодезист и управляющий по минеральным ресурсам.Вариант ликвидации совместного предприятия был предложен правительству Южной Африки в январе прошлого года, но процедура зависела от правильного создания Ассоциации коммунальной собственности (Communal Property Association), чего, по словам МакПати, так и не произошло.