Эксклюзив

Платформа Get Diamonds скоро будет доступна на русском, хинди, арабском и любых других языках по запросу из любых стран

Диамантер первого поколения Йорам Дваш (Yoram Dvash), в настоящее время исполняющий обязанности президента Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) и являющийся президентом Израильской алмазной биржи...

25 мая 2020

Самодостаточность - единственный путь вперед

Рахул Джаухари (Rahul Jauhari), старший вице-президент по глобальным продажам и маркетингу компании Star Rays, продвигался по служебной лестнице более 14 лет, приобретая опыт в развитии бизнеса, консультировании в сфере роскошного образа жизни...

18 мая 2020

Жизненно важно поддерживать работу глобальных цепочек поставок – De Beers

Алмазный гигант De Beers заявил, что важно поддерживать работу глобальных цепочек поставок, принимая во внимание значительное влияние Covid-19 на отрасль. Представитель группы De Beers Дэвид Джонсон (David Johnson) заявил в эксклюзивном интервью...

11 мая 2020

Габон привлекает иностранных инвесторов для развития зарождающегося алмазного сектора

В алмазодобыче в Габоне, который с 2018 года является участником Сертификационной схемы Кимберлийского процесса (Kimberley Process Certification Scheme), в настоящее время преобладают старатели. По словам директора Постоянного центра Кимберлийского...

05 мая 2020

TaTe Diamonds - намибийская алмазная компания, специализирующаяся на намибийском алмазном сырье

ТаШи Шиими-я-Шиими (taShi Shiimi-ya-Shiimi) – руководитель компании TaTe Diamonds, закончивший обучение со степенью бакалавра по экономике и коммерции и получивший степень магистра по стратегическому планированию и развитию бизнеса, имеет многолетний...

27 апреля 2020

WGC: у 60% индийских женщин уже имеется золото, а остальные намерены его приобрести

Сегодня
Новости

news_27052020_gold.png
Фото: 8180766 (Pixabay)


В отчете Всемирного совета по золоту (World Gold Council) под названием «Оценка розничной торговли золотом в Индии» (Retail Gold Insights: India Jewellery) говорится, что 37% индийских женщин никогда не покупали золотые украшения в прошлом, но планируют покупать их в будущем, представляя значительную потенциальную аудиторию для розничных ювелиров. В то время как 60% индийских женщин уже владеют золотыми украшениями, золото является вторым по популярности предметом из сектора «моды и образа жизни» среди покупателей. Золотые украшения уступают только дизайнерским сари из шелка.
Культурная самобытность Индии в значительной степени связана с золотом: на нее широко ссылаются древние письмена, она широко используется в религиозной иконографии и является неотъемлемой частью празднований, традиций и свадебных церемоний.
В то время как городские женщины стремятся сосредоточиться на чувстве безопасности, которое приносит золото, подчеркивая его роль в качестве демонстрации богатства, а также средства сбережения, сельские индийские женщины уделяют больше внимания широко распространенной приемлемости золота и его положительным качествам, рассматривая его как средство для внушения уважения.
Сомасундарам П.Р. (Somasundaram P.R.), управляющий директор WGC Индии, прокомментировал: «Индийский ювелирный рынок лидирует в мире по мастерству своих ремесленников, которые изготавливают самые сложные декоративные изделия, которые украшают женщин страны. Это исследование показывает, что вкусы потребителей меняются, и существует риск того, что золотые украшения потеряют свою связь с более молодой аудиторией, поскольку другие бренды борются за внимание поколения миллениалов. В отчете раскрывается важность создания современных, актуальных брендов, которые могут найти отклик у потребителей с помощью убедительных маркетинговых кампаний. Мы, члены Всемирного совета по золоту, рады возможностям, которые эти идеи представляют для нашего рынка, и с нетерпением ожидаем более подробного взаимодействия с отраслью».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
Конкурс
©2007-2020
Rough and Polished