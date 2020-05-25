WGC: у 60% индийских женщин уже имеется золото, а остальные намерены его приобрести

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В отчете Всемирного совета по золоту (World Gold Council) под названием «Оценка розничной торговли золотом в Индии» (Retail Gold Insights: India Jewellery) говорится, что 37% индийских женщин никогда не покупали золотые украшения в прошлом, но планируют покупать их в будущем, представляя значительную потенциальную аудиторию для розничных ювелиров. В то время как 60% индийских женщин уже владеют золотыми украшениями, золото является вторым по популярности предметом из сектора «моды и образа жизни» среди покупателей. Золотые украшения уступают только дизайнерским сари из шелка.Культурная самобытность Индии в значительной степени связана с золотом: на нее широко ссылаются древние письмена, она широко используется в религиозной иконографии и является неотъемлемой частью празднований, традиций и свадебных церемоний.В то время как городские женщины стремятся сосредоточиться на чувстве безопасности, которое приносит золото, подчеркивая его роль в качестве демонстрации богатства, а также средства сбережения, сельские индийские женщины уделяют больше внимания широко распространенной приемлемости золота и его положительным качествам, рассматривая его как средство для внушения уважения.Сомасундарам П.Р. (Somasundaram P.R.), управляющий директор WGC Индии, прокомментировал: «Индийский ювелирный рынок лидирует в мире по мастерству своих ремесленников, которые изготавливают самые сложные декоративные изделия, которые украшают женщин страны. Это исследование показывает, что вкусы потребителей меняются, и существует риск того, что золотые украшения потеряют свою связь с более молодой аудиторией, поскольку другие бренды борются за внимание поколения миллениалов. В отчете раскрывается важность создания современных, актуальных брендов, которые могут найти отклик у потребителей с помощью убедительных маркетинговых кампаний. Мы, члены Всемирного совета по золоту, рады возможностям, которые эти идеи представляют для нашего рынка, и с нетерпением ожидаем более подробного взаимодействия с отраслью».