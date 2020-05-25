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27 апреля 2020

Полиция Южной Африки обнаружила подозреваемых в хранении алмазов

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Полицейское управление ЮАР (South African Police Service, SAPS) арестовала неназванного человека, у которого были обнаружены алмазы, незарегистрированное огнестрельное оружие и боеприпасы, в Фандербейлпарк, Гаутенг, сообщают местные средства массовой информации.
Агентство South African привело слова капитана полиции Кея Махубеле (Kay Makhubele), который заявил, что у подозреваемого было обнаружено 50 камней.
«… Камни еще предстоит проверить, чтобы определить, являются ли они природными алмазами», - сказал представитель полиции.
Ранее сообщалось, что пятеро мужчин были арестованы после того, как у них в автофургоне были найдены алмазы. Мужчин задержали в Западной Капской провинции, Южная Африка. После проведения соответствующих тестов выяснилось, что алмазы являются природными.
В ходе расследования, проведенного организацией по расследованию особо тяжких преступлений Южной Африки, в июне прошлого года был арестован 37-летний мужчина, который торговал фальшивыми алмазами на сумму в 40 тыс рандов в провинции Северный Кейп. 
В мае прошлого года в южноафриканской провинции Западный Кейп были арестованы двое мужчин, предположительно из Намибии, после того как у них было обнаружено алмазное сырье стоимостью 1,5 млн рандов. 
В апреле один намибиец, как утверждается, проглотил алмазы вскоре после его ареста полицией в ходе спецоперации в городе Странд в 50 км к востоку от Кейптауна в Южной Африке. Алмазы были позже выведены из его организма. 

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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