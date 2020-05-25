АО «АГД ДАЙМОНДС» подготовило отчет о перспективном развитии по GRI стандартам за 2019 год

26 мая выпущен Отчет об устойчивом развитии АО «АГД ДАЙМОНДС» за 2019 год – второй нефинансовый отчет Компании.Первый отчет за 2018 год был положительно встречен заинтересованными сторонами, и новым отчетом Компания продолжила курс на повышение своей открытости и прозрачности на международном рынке и обеспечение своего устойчивого развития.Отчет АГД ДАЙМОНДС за 2019 год содержит информацию о принципах и подходах Компании к ведению бизнеса, о ключевых событиях и результатах работы в производственной, финансово-экономической, экологической и социальной сферах, а также о корпоративном управлении и взаимодействии с заинтересованными сторонами.При подготовке Отчета об устойчивом развитии в качестве основного стандарта было использовано международное Руководство Global Reporting Initiative (GRI). Отчет подготовлен в соответствии с основным вариантом раскрытия GRI Standards. В нем также раскрываются темы, рекомендованные GRI для добывающей и металлургической отраслей.Для повышения доверия к раскрываемой в отчете информации АГД ДАЙМОНДС привлекло аудитора АО «КПМГ» для независимой оценки и заверения отчета.