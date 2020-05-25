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27 апреля 2020

Алмазы на трубке «Интернациональная» будут добывать на сверхглубоких горизонтах

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Фото: АЛРОСА


Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам проверки достоверности определения сметной стоимости горных работ по вскрытию и отработке запасов алмазного рудника «Интернациональный» в Республике Саха (Якутия), говорится на официальном сайте учреждения. 
Проектом, сметную стоимость которого проверила Главгосэкспертиза России, предусмотрено вскрытие и отработка запасов рудника «Интернациональный» в отметках -790м/-1250 м (глубина 1190м/1650м). Проектный уровень добычи на сверхглубоких горизонтах составляет 350 тысяч тонн руды в год при общей производительности рудника 500 тысяч тонн в год. Строительство объектов поверхностного комплекса на данной стадии реализации проекта не планируется.
Как сообщается, запасы алмазосодержащих руд кимберлитовой трубки «Интернациональная» составляют около 8 каратов на тонну.
Согласно оценке ресурсов по JORC, добычу на руднике можно будет вести до 2035 года.
Трубка разрабатывается российской компанией АЛРОСА. 
Трубка «Интернациональная» была открыта в 1969 году в 16 км от города Мирный в Якутии.
Верхняя часть месторождения была отработана открытым способом в начале 1980-х годов до глубины 285 м. С 1999 года Мирнинский горно-обогатительный комбинат компании АЛРОСА ведет добычу на руднике подземным способом. 

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough & Polished, Страсбург

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