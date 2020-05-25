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27 апреля 2020

«Алмазы Анабара» намерена добыть 3 млн каратов алмазов во время промывочного сезона

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Фото: АЛРОСА


Компания «Алмазы Анабара», входящая в Группу АЛРОСА, в промывочном сезоне 2020 года планирует добыть более 3 млн каратов алмазов.
Промывочный сезон на приисках компании стартовал 22 мая.
В начавшемся сезоне компания намерена добыть более 3,3 млн каратов алмазов и около 100 кг попутных драгоценных металлов.
«Несмотря на все сложности, нам удалось организовать производственный процесс должным образом. Началу промывочного сезона 2020 года предшествовала масштабная подготовительная работа, - прокомментировал гендиректор АО «Алмазы Анабара» Павел Маринычев. - С осени 2019 по весну 2020 года произведена переработка горной массы общим объемом 6 714 тыс. куб. м, добыто и подготовлено к промывке 3 636 тыс. куб. м алмазоносных песков, отсыпано 2 060 тыс. куб.м горно-технологических сооружений. Как и другие результаты, достигнутые компанией за ее более чем 20-летнюю историю, это итог работы сильнейшей команды профессионалов, высокого уровня организации, таланта и колоссального опыта. Не сомневаюсь, что, мобилизовавшись, мы справимся с любой поставленной задачей, а сплоченность, сила духа и оптимизм будут нашими помощниками».
«Алмазы Анабара» осуществляет сезонную добычу россыпных алмазов в арктических районах на северо-западе Якутии.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough & Polished, Страсбург

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