Южная Африка позволит горной промышленности работать на полную мощность с 1 июня

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Алмазный рудник Коффифонтейн в ЮАР Фото: Petra Diamonds



Правительство ЮАР разрешит горнодобывающим компаниям работать на полную мощность с 1 июня в соответствии со строгими мерами по сдерживанию распространения Covid-19.

Правительство ЮАР разрешит горнодобывающим компаниям работать на полную мощность с 1 июня в соответствии со строгими мерами по сдерживанию распространения Covid-19.

Президент Сирил Рамафоса в воскресном выступлении по телевидению заявил, что, открывая экономику, Южная Африка будет полагаться на социальные соглашения со всеми ключевыми игроками для решения ключевых факторов риска на рабочем месте.«… Компании должны будут принять меры и средства санитарной безопасности и социального дистанцирования; им нужно будет проверять работников по прибытии каждый день, изолировать тех, кто может быть заражен, и принять меры для проведения тестов на коронавирус», - сказал он.Правительство Южной Африки в прошлом месяце разрешило горнодобывающей промышленности возобновить работу на 50% мощности.Большинство подземных шахт были переведены на техническое обслуживание во время карантина, объявленного в марте.Только угольные шахты, снабжающие государственную компанию Eskom Holdings Ltd., которая является крупнейшим поставщиком электроэнергии в стране, работали на полную мощность.Совет по минеральным ресурсам Южной Африки предупредил, что некоторые шахты могут не открыться после периода карантина из-за отсутствия денежных средств.