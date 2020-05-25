Южная Африка позволит горной промышленности работать на полную мощность с 1 июня

Алмазный рудник Коффифонтейн в ЮАР Фото: Petra Diamonds
Правительство ЮАР разрешит горнодобывающим компаниям работать на полную мощность с 1 июня в соответствии со строгими мерами по сдерживанию распространения Covid-19.
«… Компании должны будут принять меры и средства санитарной безопасности и социального дистанцирования; им нужно будет проверять работников по прибытии каждый день, изолировать тех, кто может быть заражен, и принять меры для проведения тестов на коронавирус», - сказал он.
Правительство Южной Африки в прошлом месяце разрешило горнодобывающей промышленности возобновить работу на 50% мощности.
Большинство подземных шахт были переведены на техническое обслуживание во время карантина, объявленного в марте.
Только угольные шахты, снабжающие государственную компанию Eskom Holdings Ltd., которая является крупнейшим поставщиком электроэнергии в стране, работали на полную мощность.
Совет по минеральным ресурсам Южной Африки предупредил, что некоторые шахты могут не открыться после периода карантина из-за отсутствия денежных средств.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished