Онлайн-платформа WFDB берет индустрию штурмом

Всего через полтора месяца после того, как Всемирная федерация алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) приобрела у Израильского алмазного института (Israel Diamond Institute) платформу онлайн-торговли Get Diamonds, данная платформа стала крупнейшим в мире цифровым рынком b2b-услуг.

Сегодня количество торгуемых на маркетплейсе бриллиантов составляет более 1 200 000, общая стоимость которых превышает $5,5 млрд, и WFDB прилагает большие усилия для дальнейшего развития платформы. WFDB приобрела Get Diamonds, потому что видела в платформе настоятельную необходимость, чтобы способствовать укреплению торговли, а не с тем, чтобы получать от нее прибыль.

В отличие от существующих торговых площадок Get Diamonds уникальна, она является некоммерческой, независимой и полностью прозрачной. Ее лозунг - «От индустрии - для индустрии». Пользование платформой не бесплатно, но сборы невысокие. При этом платформа намерена реинвестировать прибыль в проекты, которые поддерживают и развивают алмазную торговлю, включая общий маркетинг бриллиантов.









Фото: Get Diamonds







«Кризис COVID-19 почти полностью остановил международные поездки, были отменены крупные отраслевые мероприятия. Диамантеры традиционно основывали свой бизнес на посещении клиентов и международных торговых выставок, но пандемия потребовала перемен. С запуском Get Diamonds в качестве международной платформы мы предлагаем отрасли прозрачный и удобный способ продолжать торговлю в глобальном масштабе. Это действительно «От индустрии – для индустрии», - прокомментировал президент Израильской алмазной биржи Йорам Дваш (Yoram Dvash), недавно избранный исполняющим обязанности президента WFDB.

Спустя всего шесть недель после своего запуска Get Diamonds уже предлагает камни суммарным весом более одного миллиона каратов. Платформа имеет 3,5 тыс. зарегистрированных поставщиков и 26 тыс. зарегистрированных покупателей, большинство из которых являются розничными торговцами. Чтобы удовлетворить спрос, Get Diamonds работает на нескольких языках: английском, мандаринском, гуджаратском, русском и иврите. Арабский находится на стадии подключения. В настоящее время платформа сосредоточена на расширении своего охвата розничных торговцев и ведет переговоры с розничными ювелирными ассоциациями в США.

Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished