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27 апреля 2020

Национальный банк Анголы открывает платформу для торговли иностранной валютой с участием алмазных компаний

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Фото: AhmadArdity (Pixabay)


Национальный банк Анголы (National Bank of Angola, BNA) намерен открыть платформу для торговли иностранной валютой (Foreign Currency Trading Platform, FXGO) для алмазных компаний, сообщают местные средства массовой информации.
Платформа FXGO, с которой Bloomberg заключило контракт, с конца марта использовалась 23 банками, а также восемью компаниями в нефтяном секторе.
Помимо алмазных компаний, BNA также хочет, чтобы национальное казначейство и крупные компании с потребностями в покупке иностранной валюты, такие как аэронавигационные компании, также получили доступ к платформе FXGO.
«После того, как вышеупомянутые организации присоединятся к платформе FXGO, Национальный банк Анголы прекратит проведение аукционов по продаже иностранной валюты и будет осуществлять интервенции только на валютном рынке через указанную платформу, покупая или продавая иностранную валюту… для усиления или сокращения международных резервов или корректировки обменного курса», - привело агентство Ver Angola заявление пресс-службы BNA.
Платформа FXGO позволяет в реальном времени проводить сделки между продавцами и покупателями иностранной валюты, причем обменные курсы будут свободно согласовываться между сторонами.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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