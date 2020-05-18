Национальный банк Анголы открывает платформу для торговли иностранной валютой с участием алмазных компаний

Платформа FXGO, с которой Bloomberg заключило контракт, с конца марта использовалась 23 банками, а также восемью компаниями в нефтяном секторе.
Помимо алмазных компаний, BNA также хочет, чтобы национальное казначейство и крупные компании с потребностями в покупке иностранной валюты, такие как аэронавигационные компании, также получили доступ к платформе FXGO.
«После того, как вышеупомянутые организации присоединятся к платформе FXGO, Национальный банк Анголы прекратит проведение аукционов по продаже иностранной валюты и будет осуществлять интервенции только на валютном рынке через указанную платформу, покупая или продавая иностранную валюту… для усиления или сокращения международных резервов или корректировки обменного курса», - привело агентство Ver Angola заявление пресс-службы BNA.
Платформа FXGO позволяет в реальном времени проводить сделки между продавцами и покупателями иностранной валюты, причем обменные курсы будут свободно согласовываться между сторонами.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished