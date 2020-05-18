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27 апреля 2020

Covid-19: Lucara сокращает бюджет капитальных вложений для переоборудования проекта Карове в подземную шахту

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Рудник Карове                                                                                                              Фото: Lucara Diamond


Lucara Diamond пересматривает свой первоначальный бюджет капитальных вложений для подземного проекта Карове (Karowe) в Ботсване, пока не исчезнет неопределенность на мировых рынках, вызванная пандемией Covid-19.
Предварительные капитальные затраты на подземный проект были установлены на уровне 514 миллионов долларов, и компания намеревалась потратить 53 миллиона долларов в этом году, в основном на закупки на длительные сроки и некоторые физические работы.
«Учитывая неопределенность на мировых рынках, вызванную COVID-19, первоначально запланированный бюджет капитала будет сокращаться до тех пор, пока не появится больше уверенности относительно наших прогнозов денежных потоков», - привело агентство BusinessWeek заявление управляющего директора Lucara в Ботсване Насима Лахри (Naseem Lahri).
Lucara рассчитывала, что денежные потоки от операций в 2020 году помогут компании провести ранние работы, которые имеют решающее значение для графика подземных разработок.
Согласно прогнозам, в этом году выручка будет составлять от 180 до 210 миллионов долларов США, поскольку доля каратов алмазов, добытых в зоне магматического/пирокластического кимберлита (EM/PK (S)) с большем содержанием камней в руде, увеличится. Lucara Diamond завершила исследование по вопросу о целесообразности расширения подземного рудника Карове. Это, как ожидается, удвоит срок службы рудника и обеспечит значительный доход и денежный поток до 2040 года. 
На Карове с 2012 года было произведено 2,5 млн каратов алмазов. Компания получила 1,5 млрд долларов дохода от добычи алмазов на руднике. 
Лахри сказал, что Lucara продолжает изучать варианты долгового финансирования для подземной экспансии рудника на суммы, которые, как ожидается, превысят денежные потоки компании от операций в течение периода строительства.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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