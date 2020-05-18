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27 апреля 2020

Зимбабвийская Murowa Diamonds вносит свой вклад в борьбу с Covid-19

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Фото: Murowa Diamonds


Murowa Diamonds, принадлежащая RioZim, пожертвовала $40 000 целевой рабочей группе по борьбе с Covid-19 округа Звишаване и пообещала отремонтировать сельскую больницу Лунди, которая служит изолятором для больных.
В Звишаване находится алмазный рудник компании.
«В такие времена крайне важно, чтобы мы сыграли свою роль в партнерстве с правительством и другими заинтересованными сторонами в борьбе с вирусом Covid-19, - привело агентство NewZimbabwe.com слова генерального директора Murowa Diamonds Масимбы Нямхунгы (Masimba Nyamhunga). - Как компания, мы осознаем ожидания наших заинтересованных сторон и обязуемся оставаться ключевым партнером в развитии района и страны в целом».
Murowa также спонсировала радиопрограмму по информированию и обучению старателей и мелких шахтеров, а также местных сообществ о том, как принять участие в борьбе с Covid-19.
Murowa зафиксировала спад в объемах добычи на 7%, до 685 000 каратов, в 2019 году по сравнению с 740 244 каратами, произведенными в сравнительном периоде в 2018 году.
Снижение производства было связано с перебоями в энергоснабжении, что привело к потере времени работы производства.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough & Polished

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