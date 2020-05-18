Мировой спрос на платиновые ювелирные изделия в первом квартале 2020 года упал на 26%

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Cпрос на платиновые ювелирные изделия во всем мире в течение первых трех месяцев 2020 года (первый квартал) снизился на 26% в годовом исчислении, согласно данным, опубликованным Всемирным советом по инвестициям в платину (World Platinum Investment Council, WPIC). Это, как сообщается, связано с тем, что потребители в большинстве стран сокращают несущественные расходы из-за опасений, связанных с замедлением мировой экономики.В отчете, который был независимо подготовлен компанией Consultancy Metals Focus, отмечается, что общий объем продаж ювелирных изделий за этот период составил 401 тыс. унций против 540 тыс. унций платиновых ювелирных изделий, купленных в первом квартале 2019 года, что на 138 тыс. унций меньше.Согласно приведенным данным, спрос на платиновые ювелирные изделия в Индии упал на 30% из-за осторожного подхода потребителей к дорогим покупкам из-за замедления экономики. Позже, когда ограничения, связанные с коронавирусом, вступили в силу в марте, спрос пострадал еще больше, а спрос на платиновые ювелирные изделия в этом месяце сократился на 60-80%. Китай оказался подвержен кризису больше всего, поскольку спрос на производство платиновых ювелирных изделий в первом квартале упал на 45% в годовом исчислении из-за конкуренции со стороны рынка золотых ювелирных изделий. В феврале бизнес был прерван в связи с введением ограничительных мер для сдерживания распространения коронавируса.Однако когда цена на платину резко упала в начале марта, спрос значительно вырос.