Мировой спрос на платиновые ювелирные изделия в первом квартале 2020 года упал на 26%

Cпрос на платиновые ювелирные изделия во всем мире в течение первых трех месяцев 2020 года (первый квартал) снизился на 26% в годовом исчислении, согласно данным, опубликованным Всемирным советом по инвестициям в платину (World Platinum Investment Council, WPIC). Это, как сообщается, связано с тем, что потребители в большинстве стран сокращают несущественные расходы из-за опасений, связанных с замедлением мировой экономики.
В отчете, который был независимо подготовлен компанией Consultancy Metals Focus, отмечается, что общий объем продаж ювелирных изделий за этот период составил 401 тыс. унций против 540 тыс. унций платиновых ювелирных изделий, купленных в первом квартале 2019 года, что на 138 тыс. унций меньше.
Согласно приведенным данным, спрос на платиновые ювелирные изделия в Индии упал на 30% из-за осторожного подхода потребителей к дорогим покупкам из-за замедления экономики. Позже, когда ограничения, связанные с коронавирусом, вступили в силу в марте, спрос пострадал еще больше, а спрос на платиновые ювелирные изделия в этом месяце сократился на 60-80%. Китай оказался подвержен кризису больше всего, поскольку спрос на производство платиновых ювелирных изделий в первом квартале упал на 45% в годовом исчислении из-за конкуренции со стороны рынка золотых ювелирных изделий. В феврале бизнес был прерван в связи с введением ограничительных мер для сдерживания распространения коронавируса.
Однако когда цена на платину резко упала в начале марта, спрос значительно вырос.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished