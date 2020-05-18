Эксклюзив
Платформа Get Diamonds скоро будет доступна на русском, хинди, арабском и любых других языках по запросу из любых стран
Диамантер первого поколения Йорам Дваш (Yoram Dvash), в настоящее время исполняющий обязанности президента Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) и являющийся президентом Израильской алмазной биржи...
Сегодня
Самодостаточность - единственный путь вперед
Рахул Джаухари (Rahul Jauhari), старший вице-президент по глобальным продажам и маркетингу компании Star Rays, продвигался по служебной лестнице более 14 лет, приобретая опыт в развитии бизнеса, консультировании в сфере роскошного образа жизни...
18 мая 2020
Жизненно важно поддерживать работу глобальных цепочек поставок – De Beers
Алмазный гигант De Beers заявил, что важно поддерживать работу глобальных цепочек поставок, принимая во внимание значительное влияние Covid-19 на отрасль. Представитель группы De Beers Дэвид Джонсон (David Johnson) заявил в эксклюзивном интервью...
11 мая 2020
Габон привлекает иностранных инвесторов для развития зарождающегося алмазного сектора
В алмазодобыче в Габоне, который с 2018 года является участником Сертификационной схемы Кимберлийского процесса (Kimberley Process Certification Scheme), в настоящее время преобладают старатели. По словам директора Постоянного центра Кимберлийского...
05 мая 2020
TaTe Diamonds - намибийская алмазная компания, специализирующаяся на намибийском алмазном сырье
ТаШи Шиими-я-Шиими (taShi Shiimi-ya-Shiimi) – руководитель компании TaTe Diamonds, закончивший обучение со степенью бакалавра по экономике и коммерции и получивший степень магистра по стратегическому планированию и развитию бизнеса, имеет многолетний...
27 апреля 2020
Ангола после первого публичного тендера выдала две лицензии на добычу алмазов
Она также выдала разрешения на добычу фосфатов на двух концессиях.
Это был первый открытый тендер, проведенный правительством Анголы с целью передачи концессий на добычу полезных ископаемых в соответствии с новым Горным кодексом.
Издание Macauhub сообщает, что алмазная концессия Camafuca-Camazambo в провинции Северная Лунда была передана североамериканской компании Ishangol LLC, а консорциум, в который входят компании B&A и Somipa, получил алмазную концессию Tchitengo, расположенную в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда.
B&A - бразильская фирма с большим опытом работы в алмазной промышленности, а Somipa - ангольская компания, которая уже имела опыт работы в местной алмазной промышленности.
По словам председателя Endiama Ганги Жуниора, две алмазные концессии были ранее предоставлены местным и иностранным фирмам, но те не смогли провести какую-либо значимую работу.
«Нам пришлось работать над прекращением действия предыдущих контрактов…», - сказал он. Ганга Жуниор добавил также, что инвестиции в две концессии составили более 150 млн долларов в каждую.
«Сейчас мы просто собираемся пойти дальше, приступить к переговорам и подписанию соответствующих контрактов, - сказал Ганга Жуниор. - Основная работа была проделана, а переговоры, похоже, не займут так много времени».
Ангола получила шесть заявок на алмазные концессии.
Запасы кимберлита Camafuca-Camazamba составляют 209 млн кубометров руды, содержащей, по оценкам, 23,2 млн каратов алмазов, в то время как концессия Tchitengo стала результатом слияния трех предыдущих концессий (Tchiúzo, Itengo и Tchiege).
Район Tchiúzo был изучен до глубины 350 метров и имел запасы в 63 млн тонн руды с потенциалом добычи около 27 млн каратов алмазов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough & Polished