Ангола после первого публичного тендера выдала две лицензии на добычу алмазов

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Согласно новостным сообщениям, правительство Анголы выдало две лицензии на добычу полезных ископаемых местным и иностранным компаниям с целью поиска и разработки алмазов в стране.

Она также выдала разрешения на добычу фосфатов на двух концессиях.

Это был первый открытый тендер, проведенный правительством Анголы с целью передачи концессий на добычу полезных ископаемых в соответствии с новым Горным кодексом.

Издание Macauhub сообщает, что алмазная концессия Camafuca-Camazambo в провинции Северная Лунда была передана североамериканской компании Ishangol LLC, а консорциум, в который входят компании B&A и Somipa, получил алмазную концессию Tchitengo, расположенную в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда.

B&A - бразильская фирма с большим опытом работы в алмазной промышленности, а Somipa - ангольская компания, которая уже имела опыт работы в местной алмазной промышленности.

По словам председателя Endiama Ганги Жуниора, две алмазные концессии были ранее предоставлены местным и иностранным фирмам, но те не смогли провести какую-либо значимую работу.

«Нам пришлось работать над прекращением действия предыдущих контрактов…», - сказал он. Ганга Жуниор добавил также, что инвестиции в две концессии составили более 150 млн долларов в каждую.

«Сейчас мы просто собираемся пойти дальше, приступить к переговорам и подписанию соответствующих контрактов, - сказал Ганга Жуниор. - Основная работа была проделана, а переговоры, похоже, не займут так много времени».

Ангола получила шесть заявок на алмазные концессии.

Запасы кимберлита Camafuca-Camazamba составляют 209 млн кубометров руды, содержащей, по оценкам, 23,2 млн каратов алмазов, в то время как концессия Tchitengo стала результатом слияния трех предыдущих концессий (Tchiúzo, Itengo и Tchiege).

Район Tchiúzo был изучен до глубины 350 метров и имел запасы в 63 млн тонн руды с потенциалом добычи около 27 млн каратов алмазов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough & Polished



