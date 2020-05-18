Эксклюзив
Платформа Get Diamonds скоро будет доступна на русском, хинди, арабском и любых других языках по запросу из любых стран
Диамантер первого поколения Йорам Дваш (Yoram Dvash), в настоящее время исполняющий обязанности президента Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) и являющийся президентом Израильской алмазной биржи...
Сегодня
Самодостаточность - единственный путь вперед
Рахул Джаухари (Rahul Jauhari), старший вице-президент по глобальным продажам и маркетингу компании Star Rays, продвигался по служебной лестнице более 14 лет, приобретая опыт в развитии бизнеса, консультировании в сфере роскошного образа жизни...
18 мая 2020
Жизненно важно поддерживать работу глобальных цепочек поставок – De Beers
Алмазный гигант De Beers заявил, что важно поддерживать работу глобальных цепочек поставок, принимая во внимание значительное влияние Covid-19 на отрасль. Представитель группы De Beers Дэвид Джонсон (David Johnson) заявил в эксклюзивном интервью...
11 мая 2020
Габон привлекает иностранных инвесторов для развития зарождающегося алмазного сектора
В алмазодобыче в Габоне, который с 2018 года является участником Сертификационной схемы Кимберлийского процесса (Kimberley Process Certification Scheme), в настоящее время преобладают старатели. По словам директора Постоянного центра Кимберлийского...
05 мая 2020
TaTe Diamonds - намибийская алмазная компания, специализирующаяся на намибийском алмазном сырье
ТаШи Шиими-я-Шиими (taShi Shiimi-ya-Shiimi) – руководитель компании TaTe Diamonds, закончивший обучение со степенью бакалавра по экономике и коммерции и получивший степень магистра по стратегическому планированию и развитию бизнеса, имеет многолетний...
27 апреля 2020
Национальный банк Фуджейры продолжает кредитовать алмазные операции
Фото: NBF
Национальный банк Фуджейры (National Bank of Fujairah, NBF) опроверг слухи о том, что он приостановил кредитование алмазных операций для покупателей алмазного сырья.
На прошлой неделе агентству Rough & Polished стало известно от источников в Африке, что NBF якобы перестал выдавать кредиты своим клиентам на покупку алмазного сырья. В связи с этим мы связались с NBF, который решительно опроверг эти слухи, заявив, что они совершенно не соответствуют действительности и что NBF никогда не прекращал предоставлять займы всем компаниям, которые к ним обращались и соответствовали условиям кредитования.
NBF считается лучшим корпоративным банком в ОАЭ. Учрежденный в 1982 году, NBF является банком с полным спектром услуг, обладающим значительным опытом в сфере корпоративного и коммерческого банковского дела, казначейства и финансирования торговли, а также расширяющимся набором персональных банковских услуг и услуг, соответствующих Шариату. Используя свой глубокий банковский опыт и понимание рынка в Фуджейре и ОАЭ, NBF располагает хорошими возможностями для построения долгосрочных отношений со своими клиентами и оказания им помощи в достижении их деловых целей. В ОАЭ банк располагает сетью из 18 филиалов (из которых один является подразделением электронного банковского обслуживания).
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough & Polished