Национальный банк Фуджейры продолжает кредитовать алмазные операции

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Фото: NBF

Национальный банк Фуджейры (National Bank of Fujairah, NBF) опроверг слухи о том, что он приостановил кредитование алмазных операций для покупателей алмазного сырья.На прошлой неделе агентству Rough & Polished стало известно от источников в Африке, что NBF якобы перестал выдавать кредиты своим клиентам на покупку алмазного сырья. В связи с этим мы связались с NBF, который решительно опроверг эти слухи, заявив, что они совершенно не соответствуют действительности и что NBF никогда не прекращал предоставлять займы всем компаниям, которые к ним обращались и соответствовали условиям кредитования.NBF считается лучшим корпоративным банком в ОАЭ. Учрежденный в 1982 году, NBF является банком с полным спектром услуг, обладающим значительным опытом в сфере корпоративного и коммерческого банковского дела, казначейства и финансирования торговли, а также расширяющимся набором персональных банковских услуг и услуг, соответствующих Шариату. Используя свой глубокий банковский опыт и понимание рынка в Фуджейре и ОАЭ, NBF располагает хорошими возможностями для построения долгосрочных отношений со своими клиентами и оказания им помощи в достижении их деловых целей. В ОАЭ банк располагает сетью из 18 филиалов (из которых один является подразделением электронного банковского обслуживания).