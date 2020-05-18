DE открывает торговую площадку спустя два месяца карантина

Торговая площадка была разделена на две зоны - одна для торговли бриллиантами, а другая - для торговли алмазами. Количество торговцев на этаже значительно сократилось, и на каждом столе установлены прозрачные перегородки. Торговцы обязаны теперь соблюдать дистанцию в два метра, носить маски и подписывать ежедневную декларацию о состоянии здоровья.
Управляющий директор IDE Эран Зини (Eran Zini) сказал: «Мы очень рады открыть нашу торговую площадку, которая является сердцем и душой Израильской алмазной биржи. Это знаменует собой возврат к «норме» и символизирует возвращение алмазной отрасли в бизнес. Тем не менее мы очень строго соблюдаем правительственные директивы, поскольку защита здоровья и безопасности наших членов остается для нас превыше всего».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough & Polished