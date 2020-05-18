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27 апреля 2020

DE открывает торговую площадку спустя два месяца карантина

Сегодня
Новости

Израильская алмазная биржа (Israel Diamond Exchange, IDE) вновь открыла свою торговую площадку и вернулась к нормальной деятельности в воскресенье после того, как биржа была закрыта в течение последних двух месяцев в связи с пандемией коронавируса. С 24 мая торговая площадка будет работать в новом формате в соответствии с предписанными правительством правилами техники безопасности на рабочих местах, говорится в пресс-релизе, распространенном IDE.
Торговая площадка была разделена на две зоны - одна для торговли бриллиантами, а другая - для торговли алмазами. Количество торговцев на этаже значительно сократилось, и на каждом столе установлены прозрачные перегородки. Торговцы обязаны теперь соблюдать дистанцию ​​в два метра, носить маски и подписывать ежедневную декларацию о состоянии здоровья.
Управляющий директор IDE Эран Зини (Eran Zini) сказал: «Мы очень рады открыть нашу торговую площадку, которая является сердцем и душой Израильской алмазной биржи. Это знаменует собой возврат к «норме» и символизирует возвращение алмазной отрасли в бизнес. Тем не менее мы очень строго соблюдаем правительственные директивы, поскольку защита здоровья и безопасности наших членов остается для нас превыше всего».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough & Polished

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