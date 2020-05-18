Набросает АЛРОСА рекомендовал снизить ориентир по добыче алмазов до 28-31 млн каратов

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Комитет по стратегическому планированию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) рассмотрел предложенные менеджментом варианты сокращения расходов и оптимизации производства и рекомендовал взять за основу предложения, предусматривающие сокращение объемов добычи, сообщили в компании.По предварительным оценкам, при реализации мер по сокращению производства добыча АЛРОСА в 2020 году может составить 28-31 млн карат по сравнению с изначальным планом в размере около 34 млн карат в связи с кризисной ситуацией, сложившейся на на мировом алмазно-бриллиантовом рынке.Пандемия коронавируса сильно повлияла на рынок драгоценных камней и ювелирных изделий, который начал показывать признаки восстановления в начале года.В этой ситуации крупные производители алмазов дали возможность гранильному сектору не выкупать ранее законтрактованный товар, чтобы ускорить возможность выхода участников всей алмазной цепочки из сложной ситуации, и в то же время сохранить стабильность цен на алмазную продукцию. Такое решение требует от компании высокого уровня операционной и финансовой устойчивости, что возможно обеспечить в период сниженных объемов продаж за счет оптимизации затрат и активного управления производством.Снижение производства планируется обеспечить за счет месторождений, имеющих меньшую маржинальность по причине низких характеристик и цены добываемых алмазов. Остановка работы на таких активах позволить избежать формирования низколиквидных остатков, наименее востребованных на рынке.Также сообщается, что вслед за приостановкой добычи на активах «Заря» и «Айхал» руководство приняло решение о приостановке промышленного участка Верхне-Мунского месторождения. До начала июня будет проведена консервация всех служб месторождения. Начало горных добычных работ на карьерах месторождения произойдет с 1 октября 2020 года.



