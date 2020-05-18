De Beers получила лицензию на работы по закрытию рудника Снэп Лейк

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Регулирующий совет Северо-Западных территорий Канады одобрил план закрытия принадлежащего De Beers проблемного алмазного рудника Снэп Лейк (Snap Lake), сообщает CBC News.

Совет по земельным и водным ресурсам долины Маккензи сообщил в пятницу, что он предоставил 15-летнюю лицензию канадскому подразделению De Beers на проведение очистных работ на шахте, расположенной в 220 километрах к северо-востоку от Йеллоунайфа.









Фото: De Beers







Шахта Нэп Лейк стала первым горнодобывающим проектом De Beers за пределами Африки. Рудник был открыт в июле 2008 года и, как ожидалось, должен был функционировать в течение 15 лет. Однако после всего семи с половиной лет работы шахта была закрыта, поскольку цены на алмазы упали, и компания не смогла решить текущие вопросы соблюдения стандартов качества воды, установленных для подземного рудника.

По оценкам компании, на строительство и эксплуатацию шахты было потрачено более $2,2 млрд.

План очистки включает в себя снос всех зданий на участке месторождения, перекрытие и оконтуривание отвалов пустой породы и создание двух водных резервуаров для фильтрации стока из этих отложений, прежде чем он снова попадет в Cнэп Лейк.

Лицензией на проведение этих работ отводится восемь лет плюс пять лет мониторинга после их завершения. Предусматривается также двухлетняя подушка безопасности на случай любых неожиданных проблем.

Для закрытия сделки компания De Beers обязана внести страховой депозит в размере $ 31,1 млн.



Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished