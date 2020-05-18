Эксклюзив

Платформа Get Diamonds скоро будет доступна на русском, хинди, арабском и любых других языках по запросу из любых стран

Диамантер первого поколения Йорам Дваш (Yoram Dvash), в настоящее время исполняющий обязанности президента Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) и являющийся президентом Израильской алмазной биржи...

Сегодня

Самодостаточность - единственный путь вперед

Рахул Джаухари (Rahul Jauhari), старший вице-президент по глобальным продажам и маркетингу компании Star Rays, продвигался по служебной лестнице более 14 лет, приобретая опыт в развитии бизнеса, консультировании в сфере роскошного образа жизни...

18 мая 2020

Жизненно важно поддерживать работу глобальных цепочек поставок – De Beers

Алмазный гигант De Beers заявил, что важно поддерживать работу глобальных цепочек поставок, принимая во внимание значительное влияние Covid-19 на отрасль. Представитель группы De Beers Дэвид Джонсон (David Johnson) заявил в эксклюзивном интервью...

11 мая 2020

Габон привлекает иностранных инвесторов для развития зарождающегося алмазного сектора

В алмазодобыче в Габоне, который с 2018 года является участником Сертификационной схемы Кимберлийского процесса (Kimberley Process Certification Scheme), в настоящее время преобладают старатели. По словам директора Постоянного центра Кимберлийского...

05 мая 2020

TaTe Diamonds - намибийская алмазная компания, специализирующаяся на намибийском алмазном сырье

ТаШи Шиими-я-Шиими (taShi Shiimi-ya-Shiimi) – руководитель компании TaTe Diamonds, закончивший обучение со степенью бакалавра по экономике и коммерции и получивший степень магистра по стратегическому планированию и развитию бизнеса, имеет многолетний...

27 апреля 2020

De Beers получила лицензию на работы по закрытию рудника Снэп Лейк

Сегодня
Новости

Регулирующий совет Северо-Западных территорий Канады одобрил план закрытия принадлежащего De Beers проблемного алмазного рудника Снэп Лейк (Snap Lake), сообщает CBC News.
Совет по земельным и водным ресурсам долины Маккензи сообщил в пятницу, что он предоставил 15-летнюю лицензию канадскому подразделению De Beers на проведение очистных работ на шахте, расположенной в 220 километрах к северо-востоку от Йеллоунайфа. 

news_25052020_snap_lake.png
 Фото: De Beers


Шахта Нэп Лейк стала первым горнодобывающим проектом De Beers за пределами Африки. Рудник был открыт в июле 2008 года и, как ожидалось, должен был функционировать в течение 15 лет. Однако после всего семи с половиной лет работы шахта была закрыта, поскольку цены на алмазы упали, и компания не смогла решить текущие вопросы соблюдения стандартов качества воды, установленных для подземного рудника.
По оценкам компании, на строительство и эксплуатацию шахты было потрачено более $2,2 млрд.
План очистки включает в себя снос всех зданий на участке месторождения, перекрытие и оконтуривание отвалов пустой породы и создание двух водных резервуаров для фильтрации стока из этих отложений, прежде чем он снова попадет в Cнэп Лейк.
Лицензией на проведение этих работ отводится восемь лет плюс пять лет мониторинга после их завершения. Предусматривается также двухлетняя подушка безопасности на случай любых неожиданных проблем.
Для закрытия сделки компания De Beers обязана внести страховой депозит в размере $ 31,1 млн.

Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
Конкурс
©2007-2020
Rough and Polished