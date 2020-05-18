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Dominion Diamond обнародовала план по избежанию банкротства

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Рудник Экати                                                                                                                Фото: Dominion Diamond Mines


Канадская компания Dominion Diamond Mines объявила о сделке, которая позволит ей выйти из-под судебной защиты от кредиторов и получить доступ к краткосрочным операционным фондам, что в конечном итоге проложит путь к возобновлению добычи на ее бездействующем руднике Экати (Ekati) в Северо-Западных территориях Канады, пишет интернет-ресурс mining.com.
Dominion Diamond, владеющая также 40% акций соседнего с Экати рудника Даявик (Diavik), объявила, что подписала соответствующее письмо о намерениях с филиалом Washington Companies, североамериканской группы компаний, занимающихся горнорудной добычей, промышленным производством и транспортировкой.
Частный конгломерат из Монтаны купил Dominion за $1,2 млрд в 2017 году, когда добывающая компания являлась третьим крупнейшим в мире производителем необработанных алмазов по стоимости.
В соответствии с соглашением, которое требует одобрения суда, Washington выкупит активы компании примерно за $177 млн, приняв при этом на себя ее операционные обязательства.
Это позволит компании выйти из-под судебной защиты от кредиторов, получить доступ к краткосрочным операционным фондам и в конечном итоге возобновить работу на руднике Экати. Сделка обеспечит также Dominion краткосрочное финансирование в размере до $84 млн. 
Добыча на Экати была остановлена в марте в целях предотвращения распространения пандемии коронавирусной инфекции. При этом Dominion не реализовала запасов на около $180 млн, которые она не смогла продать, поскольку бельгийские розничные сети компании остаются закрытыми.  
Алмазодобытчик заявил тогда, что COVID-19 оказал «разрушительное воздействие» на мировую алмазодобывающую промышленность, затронув саму компанию.
Согласно судебным документам, требующим защиты от банкротства от кредиторов, выручка Dominion от продажи алмазов достигла около $528 млн в 2019 году.
Компания заявила, что предлагаемая продажа будет обусловлена достижением соглашения с австралийско-британским концерном Rio Tinto относительно совместного предприятия на Даявик.

Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished

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