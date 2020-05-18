Эксклюзив

Самодостаточность - единственный путь вперед

Рахул Джаухари (Rahul Jauhari), старший вице-президент по глобальным продажам и маркетингу компании Star Rays, продвигался по служебной лестнице более 14 лет, приобретая опыт в развитии бизнеса, консультировании в сфере роскошного образа жизни...

18 мая 2020

Жизненно важно поддерживать работу глобальных цепочек поставок – De Beers

Алмазный гигант De Beers заявил, что важно поддерживать работу глобальных цепочек поставок, принимая во внимание значительное влияние Covid-19 на отрасль. Представитель группы De Beers Дэвид Джонсон (David Johnson) заявил в эксклюзивном интервью...

11 мая 2020

Габон привлекает иностранных инвесторов для развития зарождающегося алмазного сектора

В алмазодобыче в Габоне, который с 2018 года является участником Сертификационной схемы Кимберлийского процесса (Kimberley Process Certification Scheme), в настоящее время преобладают старатели. По словам директора Постоянного центра Кимберлийского...

05 мая 2020

TaTe Diamonds - намибийская алмазная компания, специализирующаяся на намибийском алмазном сырье

ТаШи Шиими-я-Шиими (taShi Shiimi-ya-Shiimi) – руководитель компании TaTe Diamonds, закончивший обучение со степенью бакалавра по экономике и коммерции и получивший степень магистра по стратегическому планированию и развитию бизнеса, имеет многолетний...

27 апреля 2020

Гильдия ювелиров России: если церковь не поддержит, то скоро всем придется носить крестики, изготовленные в Китае

Минфин России предложил включить ювелирную отрасль в перечень отраслей российской экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Соответствующее предложение направлено в Правительство...

20 апреля 2020

BlueRock Diamond рассматривает возможность покупки ее алмазного сырья инвестиционным фондом

Сегодня
Новости

news_22052020_bluerock.png
Фото: BlueRock


Компания  BlueRock Diamond рассматривает возможность покупки ее алмазного сырья инвестиционным фондом в этот период неопределенности на рынке, сообщает Аластер Форд (Alastair Ford) из Mining Capital.
В интервью, выпущенном на YouTube компанией Proactive Investors, он заявил, что BlueRock затем выкупит ту же продукцию у инвестиционного фонда для перепродажи на открытом рынке или на тендере.
«За эту услугу взимается плата в размере 1,25% за ежемесячную транзакцию, которая позволяет компании продолжать производство, покрывать операционную маржу… это именно то, что необходимо добывающим компаниям в таких необычных ситуациях», - сказал Форд.
Он добавил, что производство BlueRock на руднике Кареевлей (Kareevlei) в Южной Африке теперь вернулось к мощностям, которые компания поддерживала до введения ограничений.
«Из-за сложившейся ситуации планы по расширению компании на Кареевлей в настоящее время приостановлены, но работа, которая была начата до введения ограничительных мер, возобновилась, - сказал Форд. -… Так что производство будет запущено, скажем, мощностью переработки в 400 000 тонн, и даже, может быть, немного больше».
Ранее сообщалось, что BlueRock поместила рудник Картелей на техническое обслуживание во время «локдауна», при этом на месте работала лишь небольшая команда, чтобы гарантировать, что завод и оборудование находятся в рабочем состоянии и могут быть запущены в кратчайшие сроки.
Это также позволило сократить расходы до абсолютного минимума, поскольку все сотрудники, кроме основного персонала, были уволены.
Недавно BlueRock Diamonds заключила соглашение с Bonas-Couzyn N.V, входящей в группу Bonas, по продаже алмазов, добытых на руднике Кареевлей (Kareevlei), через предприятие в Антверпене. 
Компания пересматривала свою стратегию продаж еще до пандемии COVID-19, чтобы получить доступ к алмазному рынку Антверпена, который привлекает значительно больше покупателей, чем алмазный рынок Южной Африки. 

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough & Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
Конкурс
©2007-2020
Rough and Polished