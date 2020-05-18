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Фото: BlueRock

Компания BlueRock Diamond рассматривает возможность покупки ее алмазного сырья инвестиционным фондом в этот период неопределенности на рынке, сообщает Аластер Форд (Alastair Ford) из Mining Capital.В интервью, выпущенном на YouTube компанией Proactive Investors, он заявил, что BlueRock затем выкупит ту же продукцию у инвестиционного фонда для перепродажи на открытом рынке или на тендере.«За эту услугу взимается плата в размере 1,25% за ежемесячную транзакцию, которая позволяет компании продолжать производство, покрывать операционную маржу… это именно то, что необходимо добывающим компаниям в таких необычных ситуациях», - сказал Форд.Он добавил, что производство BlueRock на руднике Кареевлей (Kareevlei) в Южной Африке теперь вернулось к мощностям, которые компания поддерживала до введения ограничений.«Из-за сложившейся ситуации планы по расширению компании на Кареевлей в настоящее время приостановлены, но работа, которая была начата до введения ограничительных мер, возобновилась, - сказал Форд. -… Так что производство будет запущено, скажем, мощностью переработки в 400 000 тонн, и даже, может быть, немного больше».Ранее сообщалось, что BlueRock поместила рудник Картелей на техническое обслуживание во время «локдауна», при этом на месте работала лишь небольшая команда, чтобы гарантировать, что завод и оборудование находятся в рабочем состоянии и могут быть запущены в кратчайшие сроки.Это также позволило сократить расходы до абсолютного минимума, поскольку все сотрудники, кроме основного персонала, были уволены.Недавно BlueRock Diamonds заключила соглашение с Bonas-Couzyn N.V, входящей в группу Bonas, по продаже алмазов, добытых на руднике Кареевлей (Kareevlei), через предприятие в Антверпене.Компания пересматривала свою стратегию продаж еще до пандемии COVID-19, чтобы получить доступ к алмазному рынку Антверпена, который привлекает значительно больше покупателей, чем алмазный рынок Южной Африки.