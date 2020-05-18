Эксклюзив

Самодостаточность - единственный путь вперед

Рахул Джаухари (Rahul Jauhari), старший вице-президент по глобальным продажам и маркетингу компании Star Rays, продвигался по служебной лестнице более 14 лет, приобретая опыт в развитии бизнеса, консультировании в сфере роскошного образа жизни...

18 мая 2020

Жизненно важно поддерживать работу глобальных цепочек поставок – De Beers

Алмазный гигант De Beers заявил, что важно поддерживать работу глобальных цепочек поставок, принимая во внимание значительное влияние Covid-19 на отрасль. Представитель группы De Beers Дэвид Джонсон (David Johnson) заявил в эксклюзивном интервью...

11 мая 2020

Габон привлекает иностранных инвесторов для развития зарождающегося алмазного сектора

В алмазодобыче в Габоне, который с 2018 года является участником Сертификационной схемы Кимберлийского процесса (Kimberley Process Certification Scheme), в настоящее время преобладают старатели. По словам директора Постоянного центра Кимберлийского...

05 мая 2020

TaTe Diamonds - намибийская алмазная компания, специализирующаяся на намибийском алмазном сырье

ТаШи Шиими-я-Шиими (taShi Shiimi-ya-Shiimi) – руководитель компании TaTe Diamonds, закончивший обучение со степенью бакалавра по экономике и коммерции и получивший степень магистра по стратегическому планированию и развитию бизнеса, имеет многолетний...

27 апреля 2020

Гильдия ювелиров России: если церковь не поддержит, то скоро всем придется носить крестики, изготовленные в Китае

Минфин России предложил включить ювелирную отрасль в перечень отраслей российской экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Соответствующее предложение направлено в Правительство...

20 апреля 2020

Endiama приходит на помощь аллювиальным алмазодобытчикам

Сегодня
Новости

logo_endiama-2.pngАнгольская государственная алмазная компания Endiama приобрела землеройное оборудование на сумму $10 млн, чтобы снизить эксплуатационные расходы компаний, занимающихся добычей аллювиальных алмазов, сообщают местные средства массовой информации.
Алмазные компании были вынуждены прекратить свою деятельность и остановить продажи из-за ограничений, введенных правительством страны для сдерживания распространения коронавируса.
Информационное агентство Angop привело слова генерального директора Endiama Педро Гальяно (Pedro Galiano), который сообщил, что в этом году мировая добыча алмазов снизилась примерно на 50% с марта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Он добавил, что в этом году в Анголе будет наблюдаться снижение доходов от продажи алмазов, если пандемия продолжится.
В первой половине 2019 года Ангола реализовала 1,5 млн каратов камней по средней цене $155,3 за карат, таким образом, валовой доход от алмазов составил $232,9 млн.
На прошлой неделе Endiama заявила, что в этом году Ангола намерена произвести 8 миллионов каратов камней по сравнению с первоначальным планом в 10 миллионов каратов алмазов.
В 2019 страна произвела 9,2 миллиона каратов алмазов.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough & Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
Конкурс
©2007-2020
Rough and Polished