Endiama приходит на помощь аллювиальным алмазодобытчикам

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Ангольская государственная алмазная компания Endiama приобрела землеройное оборудование на сумму $10 млн, чтобы снизить эксплуатационные расходы компаний, занимающихся добычей аллювиальных алмазов, сообщают местные средства массовой информации.Алмазные компании были вынуждены прекратить свою деятельность и остановить продажи из-за ограничений, введенных правительством страны для сдерживания распространения коронавируса.Информационное агентство Angop привело слова генерального директора Endiama Педро Гальяно (Pedro Galiano), который сообщил, что в этом году мировая добыча алмазов снизилась примерно на 50% с марта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Он добавил, что в этом году в Анголе будет наблюдаться снижение доходов от продажи алмазов, если пандемия продолжится.В первой половине 2019 года Ангола реализовала 1,5 млн каратов камней по средней цене $155,3 за карат, таким образом, валовой доход от алмазов составил $232,9 млн.На прошлой неделе Endiama заявила, что в этом году Ангола намерена произвести 8 миллионов каратов камней по сравнению с первоначальным планом в 10 миллионов каратов алмазов.В 2019 страна произвела 9,2 миллиона каратов алмазов.