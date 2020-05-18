Aгентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности АГД ДАЙМОНДС на уровне ruBB+

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Рейтинговое агентство «Эксперт РА» продлило статус «под наблюдением» по рейтингу кредитоспособности АГД ДАЙМОНДС.

Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.

АГД ДАЙМОНДС разрабатывает алмазную трубку им. В. Гриба в Архангельской области. Компания может быть охарактеризована как алмазодобывающее предприятие полного цикла (геологоразведка, производство и продажа), отмечает «Эксперт РА».

Большую часть своей продукции компания реализует через дочернего трейдера Grib Diamonds NV в ходе аукционных продаж с использованием собственной электронной торговой площадки в Антверпене, мировом центре торговли алмазами.

Во втором квартале 2017 года ООО «Открытие Промышленные Инвестиции», входящее в структуру Группы Открытие, закрыло сделку по приобретению 100% акций компаний у Группы ЛУКОЙЛ. Сделка была частично профинансирована за счет заемных средств Банка ВТБ.

Однако в феврале текущего года АО «Открытие Холдинг», формально выступающее единоличным собственником ООО «Открытие Промышленные Инвестиции» (100%-й акционер АО «АГД ДАЙМОНДС»), инициировало начало процедуры банкротства. Помимо этого, в суд были поданы исковые заявления кредиторов в адрес АО «Открытие Холдинг», в том числе от ПАО «Банк Траст» и ПАО «Банк ВТБ». Указанные обстоятельства потенциально могут привести к изменению контролирующей стороны АО «АГД ДАЙМОНДС».

Тем не менее обслуживание и погашение кредита производится за счет операционного денежного потока компании. Кредит был привлечен ООО «Открытие Промышленные Инвестиции» в Банке ВТБ (ПАО) (кредитор), и ранее компания предоставила кредитору гарантию в обеспечение этого кредита, учитываемую агентством в составе долговых обязательств компании.

Таким образом, продление статуса «под наблюдением» обусловлено как сохранением неопределенности в отношении дальнейшего хода процедуры признания банкротом АО «Открытие Холдинг» и возможного изменения контролирующей стороны для АО «АГД ДАЙМОНДС», так и усилением дисбаланса на алмазно-бриллиантовом рынке на фоне пандемии, сообщили в «Эксперт Ра». Агентство не исключает изменение профиля долговой нагрузки компании и планирует продолжить наблюдение за ситуацией на рынке, которая способна существенно повлиять на денежные потоки компании. Также агентство планирует провести переоценку кредитоспособности компании ввиду критической потребности группы в пересмотре кредитором графика платежей акционера компании и необходимости продления срока окончательного погашения по кредиту. По информации агентства, переговоры группы с кредитором на текущий момент находятся в активной стадии. По результатам предстоящего анализа агентство не исключает пересмотр действующего рейтинга кредитоспособности компании.

В связи со сложившейся кризисной ситуацией на алмазно-бриллиантовом рынке и высоким уровнем неопределенности рыночной среды, связанным с эпидемией коронавируса, цены и спрос на алмазное сырье падают, а закрытие границ между странами, приостановка работы бирж, а также введение карантинных мер привело к замораживанию глобальной цепочки поставок алмазов. Так, будущие объемы продаж будут во многом зависеть от эпидемиологической ситуации и предпринимаемых мер.



Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough & Polished, Страсбург



