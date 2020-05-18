Эксклюзив
Самодостаточность - единственный путь вперед
Рахул Джаухари (Rahul Jauhari), старший вице-президент по глобальным продажам и маркетингу компании Star Rays, продвигался по служебной лестнице более 14 лет, приобретая опыт в развитии бизнеса, консультировании в сфере роскошного образа жизни...
18 мая 2020
Жизненно важно поддерживать работу глобальных цепочек поставок – De Beers
Алмазный гигант De Beers заявил, что важно поддерживать работу глобальных цепочек поставок, принимая во внимание значительное влияние Covid-19 на отрасль. Представитель группы De Beers Дэвид Джонсон (David Johnson) заявил в эксклюзивном интервью...
11 мая 2020
Габон привлекает иностранных инвесторов для развития зарождающегося алмазного сектора
В алмазодобыче в Габоне, который с 2018 года является участником Сертификационной схемы Кимберлийского процесса (Kimberley Process Certification Scheme), в настоящее время преобладают старатели. По словам директора Постоянного центра Кимберлийского...
05 мая 2020
TaTe Diamonds - намибийская алмазная компания, специализирующаяся на намибийском алмазном сырье
ТаШи Шиими-я-Шиими (taShi Shiimi-ya-Shiimi) – руководитель компании TaTe Diamonds, закончивший обучение со степенью бакалавра по экономике и коммерции и получивший степень магистра по стратегическому планированию и развитию бизнеса, имеет многолетний...
27 апреля 2020
Гильдия ювелиров России: если церковь не поддержит, то скоро всем придется носить крестики, изготовленные в Китае
Минфин России предложил включить ювелирную отрасль в перечень отраслей российской экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Соответствующее предложение направлено в Правительство...
20 апреля 2020
Aгентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности АГД ДАЙМОНДС на уровне ruBB+
Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
АГД ДАЙМОНДС разрабатывает алмазную трубку им. В. Гриба в Архангельской области. Компания может быть охарактеризована как алмазодобывающее предприятие полного цикла (геологоразведка, производство и продажа), отмечает «Эксперт РА».
Большую часть своей продукции компания реализует через дочернего трейдера Grib Diamonds NV в ходе аукционных продаж с использованием собственной электронной торговой площадки в Антверпене, мировом центре торговли алмазами.
Во втором квартале 2017 года ООО «Открытие Промышленные Инвестиции», входящее в структуру Группы Открытие, закрыло сделку по приобретению 100% акций компаний у Группы ЛУКОЙЛ. Сделка была частично профинансирована за счет заемных средств Банка ВТБ.
Однако в феврале текущего года АО «Открытие Холдинг», формально выступающее единоличным собственником ООО «Открытие Промышленные Инвестиции» (100%-й акционер АО «АГД ДАЙМОНДС»), инициировало начало процедуры банкротства. Помимо этого, в суд были поданы исковые заявления кредиторов в адрес АО «Открытие Холдинг», в том числе от ПАО «Банк Траст» и ПАО «Банк ВТБ». Указанные обстоятельства потенциально могут привести к изменению контролирующей стороны АО «АГД ДАЙМОНДС».
Тем не менее обслуживание и погашение кредита производится за счет операционного денежного потока компании. Кредит был привлечен ООО «Открытие Промышленные Инвестиции» в Банке ВТБ (ПАО) (кредитор), и ранее компания предоставила кредитору гарантию в обеспечение этого кредита, учитываемую агентством в составе долговых обязательств компании.
Таким образом, продление статуса «под наблюдением» обусловлено как сохранением неопределенности в отношении дальнейшего хода процедуры признания банкротом АО «Открытие Холдинг» и возможного изменения контролирующей стороны для АО «АГД ДАЙМОНДС», так и усилением дисбаланса на алмазно-бриллиантовом рынке на фоне пандемии, сообщили в «Эксперт Ра». Агентство не исключает изменение профиля долговой нагрузки компании и планирует продолжить наблюдение за ситуацией на рынке, которая способна существенно повлиять на денежные потоки компании. Также агентство планирует провести переоценку кредитоспособности компании ввиду критической потребности группы в пересмотре кредитором графика платежей акционера компании и необходимости продления срока окончательного погашения по кредиту. По информации агентства, переговоры группы с кредитором на текущий момент находятся в активной стадии. По результатам предстоящего анализа агентство не исключает пересмотр действующего рейтинга кредитоспособности компании.
В связи со сложившейся кризисной ситуацией на алмазно-бриллиантовом рынке и высоким уровнем неопределенности рыночной среды, связанным с эпидемией коронавируса, цены и спрос на алмазное сырье падают, а закрытие границ между странами, приостановка работы бирж, а также введение карантинных мер привело к замораживанию глобальной цепочки поставок алмазов. Так, будущие объемы продаж будут во многом зависеть от эпидемиологической ситуации и предпринимаемых мер.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough & Polished, Страсбург