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20 апреля 2020

АЛРОСА проведет продажи крупных алмазов в онлайн-режиме, несмотря на пандемию коронавируса

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alrosa_logo.jpgРоссийская компания АЛРОСА объявила о проведении онлайн-тендера для своих долгосрочных клиентов, который проходит с 15 по 29 мая 2020 года. Компания предприняла такой шаг с тем, чтобы дать своим клиентам возможность приобрести алмазы в условиях пандемии коронавируса COVID-2019 и связанных с ними ограничений в торговле.
На тендере будет предложено 800 оцифрованных алмазов из боксов размерности 5-10 карат.
В компании сообщили, что это самый крупный объем с момента запуска продаж через цифровые тендеры. Каждый камень сопровождается подробной информацией для дистанционного ознакомления – в личном кабинете клиенту доступна точная цифровая копия алмаза с детальными сведениями о его форме, внутренних включениях, цвете, уровне флуоресценции, а также фотографии камня.
«Мы продолжаем работать над различными мерами поддержки наших клиентов в это кризисное время, когда по-прежнему сохраняются ограничения по передвижениям между странами из-за пандемии коронавируса COVID-19. Наше предложение дает возможность отсматривать и приобретать сырье тем клиентам, которые имеют интерес и готовы в текущих условиях работать дистанционно. Компания проанализировала потребности клиентов и впервые выставляет такое количество алмазов на цифровой тендер, сознательно выбрав покаменную реализацию, что позволит клиентам отбирать камни в соответствии с потребностями и наиболее подходящими характеристиками. Накопленный опыт по цифровым тендерам позволяет нам сегодня вместо традиционной торговой сессии с физическим посещением нашего офиса для просмотров сырья предложить клиентам уникальную возможность в дистанционном режиме принимать коммерческое решение, обеспечив их всей необходимой информацией по камням», - отмечает заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough & Polished, Страсбург


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