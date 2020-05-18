АЛРОСА проведет продажи крупных алмазов в онлайн-режиме, несмотря на пандемию коронавируса

В компании сообщили, что это самый крупный объем с момента запуска продаж через цифровые тендеры. Каждый камень сопровождается подробной информацией для дистанционного ознакомления – в личном кабинете клиенту доступна точная цифровая копия алмаза с детальными сведениями о его форме, внутренних включениях, цвете, уровне флуоресценции, а также фотографии камня.«Мы продолжаем работать над различными мерами поддержки наших клиентов в это кризисное время, когда по-прежнему сохраняются ограничения по передвижениям между странами из-за пандемии коронавируса COVID-19. Наше предложение дает возможность отсматривать и приобретать сырье тем клиентам, которые имеют интерес и готовы в текущих условиях работать дистанционно. Компания проанализировала потребности клиентов и впервые выставляет такое количество алмазов на цифровой тендер, сознательно выбрав покаменную реализацию, что позволит клиентам отбирать камни в соответствии с потребностями и наиболее подходящими характеристиками. Накопленный опыт по цифровым тендерам позволяет нам сегодня вместо традиционной торговой сессии с физическим посещением нашего офиса для просмотров сырья предложить клиентам уникальную возможность в дистанционном режиме принимать коммерческое решение, обеспечив их всей необходимой информацией по камням», - отмечает заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.