ABN AMRO cообщил о первых финансовых потерях за последние годы

Нидерландский банк ABN AMRO, который также специализируется на обслуживании алмазной и ювелирной отрасли, сообщил о чистом убытке в первом квартале в размере 395 млн евро, что в примерно в два раза превышает прогнозную оценку аналитиков. Это первые финансовые потери кредитного учреждения с 2013 года, пишет отраслевое издание Diamond Loupe.Новый генеральный директор ABN AMRO Роберт Сваак (Robert Swaak) заявил, что потери были вызваны значительным ущербом под двум исключительным клиентским досье, а также отчислениями резервов в 1,1 млрд евро на покрытие проблемных кредитов в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.По словам Сваака, ABN AMRO намерен теперь пересмотреть свою глобальную стратегию с упором на меры по борьбе с отмыванием денег и усовершенствованию цифровой трансформации.