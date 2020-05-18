ABN AMRO cообщил о первых финансовых потерях за последние годы

Новый генеральный директор ABN AMRO Роберт Сваак (Robert Swaak) заявил, что потери были вызваны значительным ущербом под двум исключительным клиентским досье, а также отчислениями резервов в 1,1 млрд евро на покрытие проблемных кредитов в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
По словам Сваака, ABN AMRO намерен теперь пересмотреть свою глобальную стратегию с упором на меры по борьбе с отмыванием денег и усовершенствованию цифровой трансформации.
Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished