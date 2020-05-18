Эксклюзив

Самодостаточность - единственный путь вперед

Рахул Джаухари (Rahul Jauhari), старший вице-президент по глобальным продажам и маркетингу компании Star Rays, продвигался по служебной лестнице более 14 лет, приобретая опыт в развитии бизнеса, консультировании в сфере роскошного образа жизни...

18 мая 2020

Жизненно важно поддерживать работу глобальных цепочек поставок – De Beers

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Габон привлекает иностранных инвесторов для развития зарождающегося алмазного сектора

В алмазодобыче в Габоне, который с 2018 года является участником Сертификационной схемы Кимберлийского процесса (Kimberley Process Certification Scheme), в настоящее время преобладают старатели. По словам директора Постоянного центра Кимберлийского...

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ТаШи Шиими-я-Шиими (taShi Shiimi-ya-Shiimi) – руководитель компании TaTe Diamonds, закончивший обучение со степенью бакалавра по экономике и коммерции и получивший степень магистра по стратегическому планированию и развитию бизнеса, имеет многолетний...

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20 апреля 2020

ABN AMRO cообщил о первых финансовых потерях за последние годы

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abn_amro_logo.pngНидерландский банк ABN AMRO, который также специализируется на обслуживании алмазной и ювелирной отрасли, сообщил о чистом убытке в первом квартале в размере 395 млн евро, что в примерно в два раза превышает прогнозную оценку аналитиков. Это первые финансовые потери кредитного учреждения с 2013 года, пишет отраслевое издание Diamond Loupe.
Новый генеральный директор ABN AMRO Роберт Сваак (Robert Swaak) заявил, что потери были вызваны значительным ущербом под двум исключительным клиентским досье, а также отчислениями резервов в 1,1 млрд евро на покрытие проблемных кредитов в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
По словам Сваака, ABN AMRO намерен теперь пересмотреть свою глобальную стратегию с упором на меры по борьбе с отмыванием денег и усовершенствованию цифровой трансформации.

Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished

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