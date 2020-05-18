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20 апреля 2020

Ботсвана снимает 48-дневный карантин, но границы для иностранных граждан останутся закрытыми

Сегодня
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Ботсвана завершила 48-дневный карантин в полночь в среду, что, по сообщениям средств массовой информации, приведет к открытию всех предприятий, но с соблюдением строгих мер безопасности.
По данным Reuters, эта богатая алмазами южноафриканская страна ранее разрешила работать таким секторам, как горнорудная промышленность.
Несмотря на это, такой шаг правительства Ботсваны не будет способствовать улучшению ситуации De Beers, которая обычно проводит ежемесячные продажи алмазов в Габороне, поскольку границы государства остаются закрытыми, и иностранные туристы не могут попасть в страну. 
До сих пор в этом году De Beers провела только два сайта для сайтхолдеров в Габороне.
Компания вынуждена была отменить последние два сайта и предоставить своим клиентам 100% гибкость в отсрочке их покупок.
Однако недавно компания представила новое торговое предложение - Платформу для покупок (Buy Platform), - с помощью которой зарегистрированные покупатели компании смогут приобретать алмазы в любое удобное для них время в свете текущей ситуации с COVID-19. 
Согласно заявлению компании, расширенное предложение о продаже - это торговое предложение, в рамках которого зарегистрированные покупатели смогут в любое время и в любом месте совершить немедленную и прямую покупку на предоставленной компанией платформе. Они смогут выбрать нужный им товар из представленного ряда алмазов. Такая опция предоставит клиентам компании возможность совершить дополнительную покупку камней. Эта инициатива была запущена в дополнение к существующим аукционам, срок проведения которых ограничен временем. 
На данный момент в Ботсване зарегистрировано 29 случаев заражения COVID-19, и только один человек скончался от вируса.
«В зависимости от характера заболевания коронавирусом, введение карантинных мер все еще останется вариантом», - сказал координатор целевой группы COVID-19 д-р Керенг Масупу (Kereng Masupu) во время телевизионного брифинга.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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